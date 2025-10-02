БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії від моменту приєднання до ENTSO-E

Експорт електроенергії з України у вересні став рекордним від моменту приєднання до ENTSO-E

Імпорт електроенергії в Україну за вересень цього року знизився на 47% порівняно з попереднім місяцем – до майже 140 тис. МВт-год.

Як свідчать дані моніторингу ExPro Electricity, найбільшу частку у структурі імпорту й надалі займає Угорщина – 58%.

Загалом імпорт знизився за усіма напрямами, і практично були відсутні поставки зі Словаччини через ремонт лінії.

На 80% знизився імпорт електроенергії з Молдови.

Порівняно з вереснем минулого року імпорт електроенергії скоротився майже на 70%.

При цьому у вересні 2025 року Україна експортувала 635 тис. МВт-год електроенергії, що на 41% більше за обсяги серпня.

Показник є рекордним з початку інтеграції з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Найбільше електроенергії було експортовано до Угорщини, 40% від усіх обсягів.

Найбільше зросли поставки до Польщі, адже після тимчасового призупинення транскордонної торгівлі зі Словаччиною через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево. Експорт до Польщі у вересні склав 97,3 тис. МВт-год, що майже в 5 разів більше за показник попереднього місяця.

Експорт електроенергії у вересні 2024 року був мінімальним – лише 764 МВт-год.

Однак уже з початку жовтня експорт електроенергії суттєво скоротився через похолодання та хмарну погоду.

Як повідомлялося, Україна в серпні цього року збільшила експорт електроенергії на 60% порівняно з попереднім місяцем – до 450 тис. МВт-год.

Нагадаємо, синхронізація енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E) у тестовому режимі розпочалася 16 березня 2022 року, хоча попередньо вона планувалася на 2023 рік.

Як повідомлялося, Україна за перше півріччя 2025 року імпортувала енергоресурсів на суму $4,86 млрд, тоді як доходи від експорту склали лише $0,12 млрд. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року витрати на імпорт зросли на 14,4%, а доходи від експорту – на 20,6%.

Також стало відомо, що Україна у серпні 16 разів мала найвищий середньодобовий індекс BASE на ринку електроенергії "на добу наперед" серед 26 європейських країн.

імпорт (2457) експорт (4007) електроенергія (4380)
🤔😕🙄
показати весь коментар
02.10.2025 19:23 Відповісти
ми в курсі,дивилися як експортується світло сидячі в темряві,дресування якось не зайшло,інфантилізм та толерантність перемогли
показати весь коментар
02.10.2025 19:23 Відповісти
Ви нормальний?? Якщо пошкоджені підстанції, як можна електроенергію доставити споживачам? По Wi-fi? Електроенергія потребує миттєвого продажу і споживання
показати весь коментар
02.10.2025 19:31 Відповісти
про вашу дитячу наівну нормальність промовчу....у мене на вулиці живе диспечер головного магістральноговузларозподілу на вході до нашої області, коли перебере за край, цікаві речі розповідає про аварії та інші дива з електрикою,якщо навіть частина правда то всі ми просто хронічні лохи
показати весь коментар
02.10.2025 19:55 Відповісти
тобто, в україні графіки відключення, а зелені мародерять на всьому до чого дотягуються?
так, а шо там за історія з керівником укренерго?
звільнили? не звільнили?
показати весь коментар
02.10.2025 19:25 Відповісти
Тобто пошкоддене електрообладнання. Взагалі-то в Україні війна і взагалі-то електрику по повітрю не передають. Краще будемо аварійно зупмняти енергоблоки, бо так радять місцеві "хвахівці"
показати весь коментар
02.10.2025 19:32 Відповісти
і піднімають тарифи холопам,доречі як по вашому коли споживання більше коли по графіку чи без вимикань???думайте....
показати весь коментар
02.10.2025 19:57 Відповісти

