Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії від моменту приєднання до ENTSO-E

Імпорт електроенергії в Україну за вересень цього року знизився на 47% порівняно з попереднім місяцем – до майже 140 тис. МВт-год.

Як свідчать дані моніторингу ExPro Electricity, найбільшу частку у структурі імпорту й надалі займає Угорщина – 58%.

Загалом імпорт знизився за усіма напрямами, і практично були відсутні поставки зі Словаччини через ремонт лінії.

На 80% знизився імпорт електроенергії з Молдови.

Порівняно з вереснем минулого року імпорт електроенергії скоротився майже на 70%.

При цьому у вересні 2025 року Україна експортувала 635 тис. МВт-год електроенергії, що на 41% більше за обсяги серпня.

Показник є рекордним з початку інтеграції з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Найбільше електроенергії було експортовано до Угорщини, 40% від усіх обсягів.

Найбільше зросли поставки до Польщі, адже після тимчасового призупинення транскордонної торгівлі зі Словаччиною через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево. Експорт до Польщі у вересні склав 97,3 тис. МВт-год, що майже в 5 разів більше за показник попереднього місяця.

Експорт електроенергії у вересні 2024 року був мінімальним – лише 764 МВт-год.

Однак уже з початку жовтня експорт електроенергії суттєво скоротився через похолодання та хмарну погоду.

Як повідомлялося, Україна в серпні цього року збільшила експорт електроенергії на 60% порівняно з попереднім місяцем – до 450 тис. МВт-год.

Нагадаємо, синхронізація енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E) у тестовому режимі розпочалася 16 березня 2022 року, хоча попередньо вона планувалася на 2023 рік.

Як повідомлялося, Україна за перше півріччя 2025 року імпортувала енергоресурсів на суму $4,86 млрд, тоді як доходи від експорту склали лише $0,12 млрд. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року витрати на імпорт зросли на 14,4%, а доходи від експорту – на 20,6%.

Також стало відомо, що Україна у серпні 16 разів мала найвищий середньодобовий індекс BASE на ринку електроенергії "на добу наперед" серед 26 європейських країн.