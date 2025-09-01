Ціни на електроенергію в Україні були найвищими у Європі більше половини серпня. ІНФОГРАФІКА
Україна у серпні 16 разів мала найвищий середньодобовий індекс BASE на ринку електроенергії "на добу наперед" серед 26 європейських країн.
Ще 10 днів за цим показником лідирувала Італія, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані платформи ENTSO-E.
Станом на 31 серпня індекс BASE в Україні становив 5 101,38 грн за МВт-год – найвищий у Європі, тоді як найнижчий зафіксовано у Франції – 908,55 грн за МВт-год.
За 20 днів серпня середній індекс BASE в Україні дорівнював 5 409,89 грн за МВт-год, що на 8,1% вище, ніж за аналогічний період липня (5 005,05 грн за МВт-год). Таким чином уже другий місяць поспіль фіксується зростання ціни.
Раніше Україна лідирувала за індексом BASE на РДН п’ять разів у липні, шість – у червні, 11 – у травні та п’ять – у квітні. За підсумками 2024 року з показником 4 522,87 грн за МВт-год (у перерахунку за єдиним центральноєвропейським часом) Україна посіла третє місце серед 27 країн.
Як повідомлялось, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус заявив, що на українському ринку електроенергії можливе існування змов, що може призводити до необґрунтованого завищення цін для споживачів.
