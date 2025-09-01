БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ціни на електроенергію в Україні були найвищими у Європі більше половини серпня. ІНФОГРАФІКА

У серпні в Україні 16 разів фіксувались найвищі ціни на електрику в Європі

Україна у серпні 16 разів мала найвищий середньодобовий індекс BASE на ринку електроенергії "на добу наперед" серед 26 європейських країн.

Ще 10 днів за цим показником лідирувала Італія, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані платформи ENTSO-E.

Станом на 31 серпня індекс BASE в Україні становив 5 101,38 грн за МВт-год – найвищий у Європі, тоді як найнижчий зафіксовано у Франції – 908,55 грн за МВт-год.

За 20 днів серпня середній індекс BASE в Україні дорівнював 5 409,89 грн за МВт-год, що на 8,1% вище, ніж за аналогічний період липня (5 005,05 грн за МВт-год). Таким чином уже другий місяць поспіль фіксується зростання ціни.

Читайте також: Нацкомісія підвищила тарифи обленерго з 1 вересня. На скільки вони зростуть?. ПЕРЕЛІК

Раніше Україна лідирувала за індексом BASE на РДН п’ять разів у липні, шість – у червні, 11 – у травні та п’ять – у квітні. За підсумками 2024 року з показником 4 522,87 грн за МВт-год (у перерахунку за  єдиним центральноєвропейським часом) Україна посіла третє місце серед 27 країн.

Як повідомлялось, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус заявив, що на українському ринку електроенергії можливе існування змов, що може призводити до необґрунтованого завищення цін для споживачів. 

Європа (592) Україна (56) ціни (3684) електроенергія (4358)
Потужна перемога.
показати весь коментар
01.09.2025 15:44 Відповісти
Це за наявності трьох робочих АЕС...А може ударними темпами збирали кошти на болгарсько-болотяний металобрухт з усіма можливими відкатами...
показати весь коментар
01.09.2025 16:29 Відповісти
Зате зелена падаль вся у шоколаді.
показати весь коментар
01.09.2025 17:38 Відповісти

