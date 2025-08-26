Нацкомісія підвищила тарифи обленерго з 1 вересня. На скільки вони зростуть?. ПЕРЕЛІК

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 вересня підвищила тарифи на послуги з розподілу електроенергії для непобутових споживачів (для населення тариф на електроенергію фіксований і не змінювався) у більшості регіонів.

Відповідне рішення ухвалили члени комісії на засіданні 26 серпня, передає LIGA.net.

Енергорозподільча компанія 1 клас напруги, грн/МВт·год 2 клас напруги, грн/МВт·год Було Стане Зміна, % Було Стане Зміна, % Вінницяобленерго 377,46 421,3 11,6 2237,25 2674,57 19,5 Волиньобленерго 288,56 318,19 10,3 1856,78 2308,93 24,4 ДТЕК Дніпровські електромережі 252,89 286,14 13,1 1428,98 1720,73 20,4 Житомиробленерго 370,66 412,05 11,2 1854,84 2225,32 20,0 Закарпаттяобленерго 528,23 616,84 16,8 2373,85 2888,83 21,7 ДТЕК Київські електромережі 246,51 270,47 9,7 812,6 900,47 10,8 ДТЕК Київські регіональні електромережі 449,23 497,4 10,7 1707,13 2036,38 19,3 Кіровоградобленерго 494,14 617,07 24,9 1810,04 2669,9 47,5 Львівобленерго 353,78 364,91 3,1 1763,39 1865,16 5,8 ДТЕК Одеські електромережі 345,04 406,37 17,8 1972,19 2546,01 29,1 Полтаваобленерго 279,71 338,95 21,2 1989,02 2578,03 29,6 Прикарпаттяобленерго 376,26 439,44 16,8 2278,9 2891,94 26,9 Рівнеобленерго 291,35 379,05 30,1 1528,09 2270,71 48,6 Тернопільобленерго 437,09 439,53 0,6 2256,66 2283,59 1,2 Хмельницькобленерго 457,61 567,52 24,0 2213,82 3109,45 40,5 Черкасиобленерго 287,63 291,7 1,4 1929,64 1995,33 3,4 Чернівціобленерго 226,44 268,34 18,5 1676,15 2391,36 42,7 Чернігівобленерго 489,49 497,36 1,6 2360,14 2441,7 3,5

Розмір тарифу залежить від компанії, в середньому зростання становить 13,5% для першого класу напруги й 23% – для другого класу напруги.

Зараз споживачі платять операторам системи розподілу (обленерго) тарифи за двома класами:

перший клас – великі споживачі, які заживлені на лінії напругою понад 27,5 кВ або споживають понад 150 тис. МВт/год на місяць;

другий клас – споживачі, які заживлені на лінії напругою менш ніж 27,5 кВ.

Як зазначається, у великих споживачів менші втрати в мережах, тому їхнє обслуговування для обленерго обходиться дешевше. Для них встановлено тариф, який у 4-6 разів менший, ніж для другого класу.

Підвищення тарифів пов'язане з необхідністю погашення заборгованості обленерго перед оператором системи передачі – НЕК "Укренерго". Загальна заборгованість ОСР перед операторами системи передачі становить близько 20 мільярдів гривень.

Для деяких компаній, таких як "ДТЕК Одеські електромережі", це також допоможе прискорити відновлення мереж після пошкоджень унаслідок ворожих атак.

Як повідомлялося, 28 липня на офіційному сайті НКРЕКП було оприлюднено проєкти постанов щодо змін тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, тобто тарифи так званих "обленерго". Зростання тарифів заплановане залежно від кожного окремого ОСР у межах 0,56-24,88% для споживачів та операторів установок зберігання енергії для першого класу напруги та 1,19-47,01% – для другого класу напруги.

Раніше НКРЕКП в 1,6 раза підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у період з 17:00 до 23:00. У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишили на чинному рівні.