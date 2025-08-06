Нацкомісія готує підвищення тарифів обленерго, уряду час повернути політику енергокомпаній під контроль, – експерт

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) готує другу літню хвилю підвищення тарифів на електроенергію, цього разу планують збільшити тарифи обленерго.

Це загрожує загостренням соціальної ситуації в країні через зростання цін на товари повсякденного вжитку, закриттям промислових підприємств та продовженням масового виїзду громадян за кордон, спрогнозував політолог Микола Давидюк у коментарі агентству Українські новини.

"Перша хвиля здорожчення електроенергії (підняття в 1,6 раза прайскепів для промисловості) припало на період між відставкою старого уряду та призначенням нового. Це було невипадково. НКРЕКП використало міжвладдя і зіграла в інтересах найбільшого приватного виробника електроенергії з вугілля та низки імпортерів електрики", – сказав експерт.

За його словами, щойно призначений уряд та нове керівництво Міненерго не встигли відреагувати на цю ситуацію.

"Тепер маємо ініціативу нового здорожчання електроенергії – вже в інтересах власників обленерго, теж не найбідніших підприємців", – зауважив Давидюк.

Він також наголосив, що з посиланням на воєнний стан НКРЕКП ініціювала нові тарифи на розподіл електроенергії (ОСР) без обговорення із зацікавленими споживачами, адже зауваження можна надати лише у письмовій формі до вже підготовлених проєктів постанов.

"За таких умовах вплив споживачів на прийняття рішень є мінімальним, а прозорість процесу – сумнівною", – наголосив експерт.

На думку Давидюка, новий Уряд має якомога швидше відновити контроль над тарифною політикою енергокомпаній і вплинути на НКРЕКП, інакше негативних соціальних наслідків не уникнути.

"Представники іноземних інвесторів та галузеві асоціації вже попередили, що завищені тарифи на електроенергію призведуть до зупинки заводів. Це означає звільнення працівників. Цим людям в умовах війни не залишають іншого вибору, крім виїзду на кордон", – вважає політолог.

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Як повідомлялося, раніше НКРЕКП в 1,6 раза підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у період з 17:00 до 23:00. У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишили на чинному рівні.

Із закликом утриматися від підвищення "прайс-кепів" до уряду та НКРЕКП зверталася Федерація роботодавців України (ФРУ).

Вже ⁠28 липня.2025 на офіційному сайті НКРЕКП було оприлюднено проєкти постанов щодо змін тарифів операторів систем розподілу (ОСР) електроенергії, так званих "обленерго". Зростання тарифів заплановане в залежності від кожного окремого ОСР у межах 0,56-24,88% для споживачів та операторів установок зберігання енергії для першого класу напруги та 1,19-47,01% – для другого класу напруги.