На українців може чекати стрибок інфляції через підвищення цін на електроенергію для бізнесу, – експерт

Підвищення граничних тарифів на електроенергію для промислових споживачів може призвести до значного стрибка інфляції вже у 2025 році.

Такий прогноз озвучив економіст-міжнародник Тарас Семенюк, коментуючи рішення Національної комісії з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг підвищити максимальні ціни на електроенергію (прайс-кепи) для промисловості, передає УНІАН.

"Попри прогноз уряду щодо інфляції у 2025 році на рівня 9,7% тепер можна не сумніватися, що за підсумками року вона буде двозначною. У першому півріччі інфляція, сягнувши піку майже 16%, починала знижуватись, але ігнорування інтересів споживачів електроенергії з боку НКРЕКП призведе до нового стрибка інфляції", – сказав Семенюк.

Він припустив, першими ціни на свою продукцію будуть вимушені переглянути виробники харчової продукції, будівельних матеріалів, металообробка та хімічна промисловість.

"За все заплатять споживачі. Негативний вплив здорожчання електроенергії матиме і на оборонно-промисловий комплекс", – додав експерт.

Він також зауважив, що стрибок інфляції в умовах війни створює ризики стагнації в українській економіці та переходу на відʼємної динаміки ВВП вже до кінця 2025 року.

"Удари росіян ракетами та шахедами по промисловим обʼєктам значно сповільнюють українську економіку. Підвищення прайс-кепів в 1,6 раза може стати ударом, який відправить ВВП в мінус. НКРЕКП приймав рішення щодо тарифів без детального аналізу цих наслідків, орієнтуючись виключно на приватного виробника електроенергії. Ціна цього рішення для економіки може бути дуже високою", – наголосив експерт.

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Як повідомлялося, минулої п'ятниці НКРЕКП в 1,6 раза підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у період з 17:00 до 23:00. У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишили на чинному рівні.

Із закликом утриматися від підвищення "прайс-кепів" до уряду та НКРЕКП зверталася Федерація роботодавців України (ФРУ).