Нацбанк знову погіршив прогнози інфляції та ВВП. Як продовження війни впливає на економіку?

Нацбанк погіршив макроекономічний прогноз і попередив, що інфляція сповільнюватиметься довше, а економіка України відновлюватиметься повільніше.

Регулятор очікує, що загальна інфляція в липні може навіть тимчасово підрости, але восени має вийти на траєкторію стійкого зниження, повідомляє пресслужба Нацбанку.

За оновленим прогнозом, інфляція уповільниться до 9,7% у 2025-му, до 6,6% у 2026-му і досягне 5% лише у 2027 році.

Корекцію прогнозу інфляції НБУ пояснив одразу кількома чинниками:

більшими воєнними втратами, ніж очікувалось раніше;

підвищенням собівартості бізнесу й перенесенням цих витрат у кінцеві ціни;

послабленням гривні до євро та гіршими перспективами врожаю через погодні аномалії.

НБУ також погіршив прогноз зростання економіки (ВВП) цього року до 2,1% та до 2-3% у 2026-2027 роках. Відповідні оцінки виходять з базового сценарію, який передбачає продовження війни з поступовим поверненням економіки до нормальних умов функціонування.

Серед основних факторів, що вплинули на прогноз ВВП, у Нацбанку назвали:

стабільне зовнішнє фінансування, яке підтримує економічне зростання;

посилення обстрілів та подальше руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та житла;

несприятливі погодні умови, які затримали жнива і обмежили перспективи врожаїв.

Як повідомлялося, у квітневому прогнозі Нацбанк погіршив оцінку зростання ВВП у 2025 році 3,6% до 3,1%. У 2026-2027 роках зростання реального ВВП мало пришвидшитися до 3,7–3,9%, проте період швидкого відновлення в економіці завершився, тому більших темпів відновлення навряд чи вдасться досягнути без масштабних інвестицій чи масового повернення мігрантів найближчими роками, вказували в НБУ. Водночас у квітні НБУ прогнозував, що інфляція наприкінці 2025 року знизиться до 8,7%, а у 2026 році – до цілі 5%.

Оновлений макроекономічний прогноз НБУ виглядає наступним чином:

Раніше повідомлялось, Нацбанк вдруге вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5%: інфляція може знову зрости.