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Нацбанк вдруге вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5%: інфляція може знову зрости

Нацбанк вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску, повідомляє пресслужба регулятора.

У Нацбанку зауважили, що інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження у червні (14,3% р/р). Водночас вона була вищою, ніж прогнозувалося, передусім через вплив несприятливих погодних умов на пропозицію продуктів харчування.

"Динаміка інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від фактичного впливу погодних умов на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції. За попередніми оцінками НБУ, у липні загальна інфляція може дещо зрости, тоді як базова інфляція надалі знижуватиметься. У наступні місяці очікується вихід інфляції на траєкторію стійкого сповільнення", – спрогнозували в НБУ.

Водночас прогноз НБУ передбачає збереження облікової ставки на рівні 15,5% до четвертого кварталу 2025 року та її повільніше зниження.

"НБУ враховуватиме зміни в балансі ризиків і перейде до циклу пом'якшення процентної політики лише тоді, коли переконається у відсутності загроз для стійкого сповільнення інфляції до цілі 5% на горизонті політики", – наголошується у повідомленні..

У Нацбанку назвали основними ризиками для інфляційної динаміки та економічного розвитку перебіг повномасштабної війни та недостатність міжнародного фінансування, адже частина необхідної міжнародної допомоги на 2026-2027 роки наразі не підтверджена.

Серед інших ризиків у НБУ вказують:

  • виникнення додаткових бюджетних потреб, насамперед для підтримання обороноздатності;
  • подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної;
  • поглиблення негативних міграційних тенденцій та розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці;
  • суттєвіший, ніж оцінюється наразі, негативний вплив погодних умов на цьогорічні врожаї;
  • менш сприятливі зовнішні умови на тлі посилення геополітичної невизначеності та деглобалізації, а також підвищену волатильність на глобальних товарних і фінансових ринках.

Як повідомлялося, у квітні правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%, призупинивши цикл її підвищення. У травні НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. 

Як підвищувалася облікова ставка?

Нагадаємо, у червні 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13%. З того часу і до грудня минулого року вона перебувала на цьому рівні. 

Однак у грудні 2024 правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 13% до 13,5% річних, у січні 2025 року облікову ставку підвищили до 14,5% річних, а у березні – до 15,5% річних.

Автор: 

інфляція (765) НБУ (9452) облікова ставка (386)


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24.07.2025 14:27 Відповісти
Всіх "найкращий","найвеличніший" переставив,рокірував,а Пишного ще черга не дійшла?
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24.07.2025 14:34 Відповісти
Оце я розумію ефективне керування країною блд.
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24.07.2025 14:39 Відповісти

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