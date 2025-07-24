Нацбанк вдруге вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5%: інфляція може знову зрости

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску, повідомляє пресслужба регулятора.

У Нацбанку зауважили, що інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження у червні (14,3% р/р). Водночас вона була вищою, ніж прогнозувалося, передусім через вплив несприятливих погодних умов на пропозицію продуктів харчування.

"Динаміка інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від фактичного впливу погодних умов на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції. За попередніми оцінками НБУ, у липні загальна інфляція може дещо зрости, тоді як базова інфляція надалі знижуватиметься. У наступні місяці очікується вихід інфляції на траєкторію стійкого сповільнення", – спрогнозували в НБУ.

Водночас прогноз НБУ передбачає збереження облікової ставки на рівні 15,5% до четвертого кварталу 2025 року та її повільніше зниження.

"НБУ враховуватиме зміни в балансі ризиків і перейде до циклу пом'якшення процентної політики лише тоді, коли переконається у відсутності загроз для стійкого сповільнення інфляції до цілі 5% на горизонті політики", – наголошується у повідомленні..

У Нацбанку назвали основними ризиками для інфляційної динаміки та економічного розвитку перебіг повномасштабної війни та недостатність міжнародного фінансування, адже частина необхідної міжнародної допомоги на 2026-2027 роки наразі не підтверджена.

Серед інших ризиків у НБУ вказують:

виникнення додаткових бюджетних потреб, насамперед для підтримання обороноздатності;

подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної;

поглиблення негативних міграційних тенденцій та розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці;

суттєвіший, ніж оцінюється наразі, негативний вплив погодних умов на цьогорічні врожаї;

менш сприятливі зовнішні умови на тлі посилення геополітичної невизначеності та деглобалізації, а також підвищену волатильність на глобальних товарних і фінансових ринках.

Як повідомлялося, у квітні правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%, призупинивши цикл її підвищення. У травні НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Як підвищувалася облікова ставка?

Нагадаємо, у червні 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13%. З того часу і до грудня минулого року вона перебувала на цьому рівні.

Однак у грудні 2024 правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 13% до 13,5% річних, у січні 2025 року облікову ставку підвищили до 14,5% річних, а у березні – до 15,5% річних.