Нацкомісія різко підвищила максимальні ціни на електроенергію для бізнесу у вечірні години

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), в 1,6 раза підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у період з 17:00 до 23:00.

Відповідне рішення регулятор затвердив на засіданні у п’ятницю, воно набуде чинності з 31 липня, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно із ним, з 17:00 до 23:00 нові прайс-кепи становитимуть:

15 000 грн за МВт-год – на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР), зараз вони становлять 9 000 грн за МВт-год;

16 000 грн за МВт-год – на балансуючому ринку (зараз – 10 000 грн за МВт-год).

У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишили на чинному рівні.

В обґрунтуванні до проєкту постанови метою її прийняття вказувалася необхідність забезпечення імпортного паритету, що має створити умови для залучення максимального обсягу комерційного імпорту електричної енергії та безперебійного постачання електричної енергії споживачам.

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Як повідомлялося, згідно з постановою від 27 травня 2025 року №796, максимальні прайс-кепи, встановлені НКРЕКП на РДН і ВДР становлять:

з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 – 5,6 тис. грн за МВт-год;

з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 – 6,9 тис. грн за МВт-год;

з 17:00 до 23:00 – 9 тис. грн за МВт-год.

Мінімальний прайс-кеп – 10 грн за МВт-год.

Максимальні прайс-кепи на балансуючому ринку становлять:

з 00:00 до 7:00 – 6,6 тис. грн за МВт-год;

з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 – 8,25 тис. грн за МВт-год;

з 17:00 до 23:00 – 10 тис. грн за МВт-год.

Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн за МВт-год.

У грудні минулого року НКРЕКП вже розпочинала процедуру перегляду граничних цін ("прайс-кепів") на електроенергію для непобутових споживачів. Але тоді остаточне рішення про їх підвищення не ухвалили.