Невпинне підвищення цін на електроенергію призведе до руйнування економіки України, – "Укрметалургпром"

Наразі ціни на електричну енергію в Україні – одні з найвищих у Європі і процес їх підвищення не припиняється, що створює ризики для економіки країни.

Про це президент об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив під час засідання Енергетичного комітету Федерації роботодавців України.

За його словами, висока ціна електроенергії вже спонукає керівництво найбільшого інвестора в економіку України, металургійного концерну ArcelorMittal розглядати варіант виходу з нашої країни. Це стане негативним сигналом для ринку і може призвести до того, що "посипляться" базові галузі української економіки, зокрема гірничо-металургійний комплекс, та викликати "ефект доміно" у суміжних галузях, малому та середньому бізнесі (МСБ), переконаний Каленков.

Голова "Укрметалургпрому" зауважив, що тарифи на електроенергію в Україні у декілька разів вищі, ніж у Франції, хоча обидві країни мають приблизно однакову частку атомної генерації у загальній структурі енергоринку.

"Саме ціни на електрику не дають меткомбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" виробляти більше конкурентоздатної продукції. Це змушує керуючу компанію ArcelorMittal у Люксембурзі розмірковувати про вихід з України", – сказав Каленков.

Він додав, що намагання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підняти прайс-кепи на енергоринку ще вдвічі не додають глобальному інвестору аргументів на користь того, аби залишитися в Кривому Розі.

"Якщо ArcelorMittal все ж таки піде з України через зростання цін на електрику, це буде дуже негативний сигнал усім іншим компаніям! Адже ArcelorMittal – це найбільший іноземний інвестор в економіку України, який вклав $5-7 млрд", – нагадав Каленков.

Президент "Укрметалургпрому" також зауважив, що енерготарифи та їх невпинне зростання мають великий вплив на всю економіку України.

"Якщо "посипляться" базові галузі, зокрема, металургія, то наступними впадуть вже сумісні галузі – виробники ферросплавів, хімічної продукції, цементу. Після них настане черга малого та середнього бізнесу. Коли постійно вимиваються обігові кошти через механізм підвищення енерготарифів, то підприємства вже не "на межі", а за межею виживання", – наголосив Каленков.

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Як повідомлялося, НКРЕКП планує вкотре підвищити підвищити максимальні граничні ціни на електроенергію на "ринку на добу наперед" (РДН) та "внутрішньодобовому ринку" (ВДР) у часовому діапазоні з 17:00 до 23:00 майже вдвічі – до 15 000 грн за МВт-год.