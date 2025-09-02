БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна в серпні експортувала рекордний обсяг електроенергії від моменту приєднання до ENTSO-E. ІНФОГРАФІКА

Україна в серпні цього року збільшила експорт електроенергії на 60% порівняно з попереднім місяцем – до 450 тис. МВт-год.

Про це свідчать попередні дані моніторингу ExPro Electricity.

Як зазначається, від початку інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E – з березня 2022 року – показник експорту електроенергії за місяць є рекордним.

Найбільші частки у структурі експорту зайняли Угорщина (38%) та Молдова (29%).

У серпні 2024 року експорт електроенергії був відсутній.

За попередніми даними, у серпні 2025 року Україна експортувала до Угорщини понад 170 тис. МВт-год, тоді як імпорт за цим напрямом за відповідний період склав 110 тис. МВт-год.

Загалом за червень-серпень 2025 року експорт електроенергії до Угорщини склав понад 380 тис. МВт-год, що на 27% більше за обсяги імпорту за цей період.

Імпорт електроенергії до України в серпні 2025 року, у порівнянні з липнем, зріс лише на 2,5% – до 264 тис. МВт-год. Поставки зросли за усіма напрямами, окрім Польщі та Словаччини. Частка Угорщини в структурі імпорту й надалі найбільша – 41%.

Порівняно з серпнем минулого року імпорт скоротився на 44%.

Таким чином, за підсумками серпня 2025 року Україна є нетто-експортером електроенергії.

Нагадаємо, синхронізація енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E) у тестовому режимі розпочалася 16 березня 2022 року, хоча попередньо вона планувалася на 2023 рік.

Як повідомлялося, Україна за перше півріччя 2025 року імпортувала енергоресурсів на суму $4,86 млрд, тоді як доходи від експорту склали лише $0,12 млрд. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року витрати на імпорт зросли на 14,4%, а доходи від експорту – на 20,6%.

Також стало відомо, що Україна у серпні 16 разів мала найвищий середньодобовий індекс BASE на ринку електроенергії "на добу наперед" серед 26 європейських країн.

+2
А як можна інакше пояснити термін "корупція"? Непередбачувані витрати в зв'язку з війною.
показати весь коментар
02.09.2025 19:06 Відповісти
+2
Ты живешь в погребе?
Только вчера был отчет о ценах на электроэнергию в Европе.
В Украине - САМЫЕ высокие тарифы среди всех стран.
Полистай архив Цензора и найдешь.
показати весь коментар
02.09.2025 19:17 Відповісти
+1
Звизда економіці.
показати весь коментар
02.09.2025 18:53 Відповісти
Звизда економіці.
показати весь коментар
02.09.2025 18:53 Відповісти
Тоб то, в країні великій обсяг ЗАЙВОЙ ДЕШЕВОЙ електроенергії а населення платить конськи таріфи.
********, як ви це пояснити?
показати весь коментар
02.09.2025 19:01 Відповісти
А як можна інакше пояснити термін "корупція"? Непередбачувані витрати в зв'язку з війною.
показати весь коментар
02.09.2025 19:06 Відповісти
Не бреши, чи може в тебе є доступ до реальної бухгалтерії?
показати весь коментар
02.09.2025 19:10 Відповісти
В тебе є доступ до реальних розрахунків економістів?
показати весь коментар
02.09.2025 19:25 Відповісти
Ты живешь в погребе?
Только вчера был отчет о ценах на электроэнергию в Европе.
В Украине - САМЫЕ высокие тарифы среди всех стран.
Полистай архив Цензора и найдешь.
показати весь коментар
02.09.2025 19:17 Відповісти
Так кому ***** з фіцою погрожують перекриттям поставок електроенергії?
показати весь коментар
02.09.2025 19:04 Відповісти
треба піднімати тарифи доки масть пішла!
показати весь коментар
02.09.2025 19:05 Відповісти
450 тис. МВт-год це спожита електроенергія яку в повній мірі задовільняє ТЕЦ потужністю 650 МВт.
а за перше півріччя 2025 року українські https://www.ukrinform.ua/tag-aes АЕС згенерували більше 26,8 млрд кВт⋅год електроенергії, що можливо при потужності АЕС = 6,25 ГВт. , і це лише половина з наявних потужностей України.
показати весь коментар
02.09.2025 19:37 Відповісти

