Україна в серпні експортувала рекордний обсяг електроенергії від моменту приєднання до ENTSO-E. ІНФОГРАФІКА
Україна в серпні цього року збільшила експорт електроенергії на 60% порівняно з попереднім місяцем – до 450 тис. МВт-год.
Про це свідчать попередні дані моніторингу ExPro Electricity.
Як зазначається, від початку інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E – з березня 2022 року – показник експорту електроенергії за місяць є рекордним.
Найбільші частки у структурі експорту зайняли Угорщина (38%) та Молдова (29%).
У серпні 2024 року експорт електроенергії був відсутній.
За попередніми даними, у серпні 2025 року Україна експортувала до Угорщини понад 170 тис. МВт-год, тоді як імпорт за цим напрямом за відповідний період склав 110 тис. МВт-год.
Загалом за червень-серпень 2025 року експорт електроенергії до Угорщини склав понад 380 тис. МВт-год, що на 27% більше за обсяги імпорту за цей період.
Імпорт електроенергії до України в серпні 2025 року, у порівнянні з липнем, зріс лише на 2,5% – до 264 тис. МВт-год. Поставки зросли за усіма напрямами, окрім Польщі та Словаччини. Частка Угорщини в структурі імпорту й надалі найбільша – 41%.
Порівняно з серпнем минулого року імпорт скоротився на 44%.
Таким чином, за підсумками серпня 2025 року Україна є нетто-експортером електроенергії.
Нагадаємо, синхронізація енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E) у тестовому режимі розпочалася 16 березня 2022 року, хоча попередньо вона планувалася на 2023 рік.
Як повідомлялося, Україна за перше півріччя 2025 року імпортувала енергоресурсів на суму $4,86 млрд, тоді як доходи від експорту склали лише $0,12 млрд. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року витрати на імпорт зросли на 14,4%, а доходи від експорту – на 20,6%.
Також стало відомо, що Україна у серпні 16 разів мала найвищий середньодобовий індекс BASE на ринку електроенергії "на добу наперед" серед 26 європейських країн.
********, як ви це пояснити?
Только вчера был отчет о ценах на электроэнергию в Европе.
В Украине - САМЫЕ высокие тарифы среди всех стран.
Полистай архив Цензора и найдешь.
а за перше півріччя 2025 року українські https://www.ukrinform.ua/tag-aes АЕС згенерували більше 26,8 млрд кВт⋅год електроенергії, що можливо при потужності АЕС = 6,25 ГВт. , і це лише половина з наявних потужностей України.