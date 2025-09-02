Україна в серпні експортувала рекордний обсяг електроенергії від моменту приєднання до ENTSO-E. ІНФОГРАФІКА

Україна в серпні цього року збільшила експорт електроенергії на 60% порівняно з попереднім місяцем – до 450 тис. МВт-год.

Про це свідчать попередні дані моніторингу ExPro Electricity.

Як зазначається, від початку інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E – з березня 2022 року – показник експорту електроенергії за місяць є рекордним.

Найбільші частки у структурі експорту зайняли Угорщина (38%) та Молдова (29%).

У серпні 2024 року експорт електроенергії був відсутній.

За попередніми даними, у серпні 2025 року Україна експортувала до Угорщини понад 170 тис. МВт-год, тоді як імпорт за цим напрямом за відповідний період склав 110 тис. МВт-год.

Загалом за червень-серпень 2025 року експорт електроенергії до Угорщини склав понад 380 тис. МВт-год, що на 27% більше за обсяги імпорту за цей період.

Імпорт електроенергії до України в серпні 2025 року, у порівнянні з липнем, зріс лише на 2,5% – до 264 тис. МВт-год. Поставки зросли за усіма напрямами, окрім Польщі та Словаччини. Частка Угорщини в структурі імпорту й надалі найбільша – 41%.

Порівняно з серпнем минулого року імпорт скоротився на 44%.

Таким чином, за підсумками серпня 2025 року Україна є нетто-експортером електроенергії.

Нагадаємо, синхронізація енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E) у тестовому режимі розпочалася 16 березня 2022 року, хоча попередньо вона планувалася на 2023 рік.

Як повідомлялося, Україна за перше півріччя 2025 року імпортувала енергоресурсів на суму $4,86 млрд, тоді як доходи від експорту склали лише $0,12 млрд. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року витрати на імпорт зросли на 14,4%, а доходи від експорту – на 20,6%.

Також стало відомо, що Україна у серпні 16 разів мала найвищий середньодобовий індекс BASE на ринку електроенергії "на добу наперед" серед 26 європейських країн.