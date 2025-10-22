РУС
Войска РФ с ночи наносят удары по энергетической инфраструктуре, массированная атака продолжается, - Минэнерго.

Из-за ударов РФ по энергоинфраструктуре повреждены объекты в ряде областей.

Всю ночь на среду, 22 октября, враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, массированная атака продолжается.

"Все подробности впоследствии. Просим всех оставаться в укрытиях. Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг атакует баллистикой, есть угроза для Кременчуга и Киева. Взлетел МиГ-31К (обновлено)

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

Тофраріщ куйло наказав. Перемовини? Чи ще ні?
22.10.2025 07:26 Ответить
Що у кацапів сьогодні горить? Новини є?
22.10.2025 07:34 Ответить
Ну у кацапів невідомо що горить,а у гундосого напевне вже дупа горить,від нетерплячки відосик запилити.
22.10.2025 07:47 Ответить
Отак )(уйло готувався до перемовин. І це раз за разом повторюється.
22.10.2025 07:45 Ответить
То просто ***** по телефону постеснялся прямо попросить у Трампа Томагавки для Украины, решил выпросить таким способом...
22.10.2025 07:58 Ответить
У відповідь як завжди пошкодять підстанцію біля якогось брянського села і бочку з пальним в Криму.
22.10.2025 08:03 Ответить
Так куди поділись все таки ті мільярди які були виділені на захист наших підстанцій - коли буде хоч якась відповідь???
