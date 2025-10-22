Войска РФ с ночи наносят удары по энергетической инфраструктуре, массированная атака продолжается, - Минэнерго.

Всю ночь на среду, 22 октября, враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, массированная атака продолжается.

"Все подробности впоследствии. Просим всех оставаться в укрытиях. Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг атакует баллистикой, есть угроза для Кременчуга и Киева. Взлетел МиГ-31К (обновлено)

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.