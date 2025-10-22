Війська РФ атакували Полтавщину: Пошкоджено нафтові підприємства

У ніч проти 22 жовтня війська РФ вкотре атакували територію Полтавщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкоджено нафтові підприємства

За його словами, унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - наголошує очільник області.

Більше інформації щодо атаки РФ на Полтавську область на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках.