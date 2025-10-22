Войска РФ атаковали Полтавскую область: повреждены нефтяные предприятия

В ночь на 22 октября войска РФ в очередной раз атаковали территорию Полтавщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

Повреждены нефтяные предприятия

По его словам, в результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

"До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - отмечает глава области.

Больше информации относительно атаки РФ на Полтавскую область на данный момент не известно.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах.