Войска РФ атаковали Полтавскую область: повреждены нефтяные предприятия
В ночь на 22 октября войска РФ в очередной раз атаковали территорию Полтавщины.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.
Повреждены нефтяные предприятия
По его словам, в результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.
"До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - отмечает глава области.
Больше информации относительно атаки РФ на Полтавскую область на данный момент не известно.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.
На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах.
