РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
Атака РФ на Киев: погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе

Шахед над Киевом

В ночь на среду, 22 октября 2025 года, войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Вспыхнул пожар в многоэтажке

По данным КГВА, в Днепровском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на уровне 8 и 9 этажей многоэтажки.

Как отметил председатель КГВА Тимур Ткаченко, пока есть информация об одном погибшем в результате атаки в Днепровском районе.

"Фиксируем последствия атаки также в Дарницком районе по двум адресам - пожар в жилой многоэтажке и нежилом здании", - уточнил он.

Пожар локализован

В свою очередь, мэр столицы Виталий Клико уточнил, что пожар в многоэтажном доме в Днепровском районе локализовали. Все службы работают на месте. Спасли 10 человек. По предварительным данным, обнаружили тело 1 погибшего.

"Выехали экстренные службы также в Дарницкий район, где, предварительно, возгорание в нежилом здании", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

Сортировать:
путін образився після розмови рубіо з його мерином.
показать весь комментарий
22.10.2025 06:17 Ответить
Бейте по поганой мацкве!
Импотенция генералов ЗСУ уже до тошноты...
показать весь комментарий
22.10.2025 06:21 Ответить
Чим?асфальтом чи Фламіндічем?і то і то лише для Зелемарафону підходить.
показать весь комментарий
22.10.2025 06:56 Ответить
Миша, детка дорогая, а чем бить?Ты лучше скажи об этом старому пирдуну, начальнику Белого дурдома Трампидлу, пусть продаст нам Томагавки, которые, я думаю, смогут прорвать кацапское пво вокруг москвы. А за наших генералов не бзди, в армии США врядли есть такие опытные, с боевым опытом, как наши.

Это одно. Другое, Миша, шо-то твой высер напоминает по стилю лахтинских петушков, которые выполняют дерективы товарища майора с фсб.
показать весь комментарий
22.10.2025 07:28 Ответить
Не можна збивати дрони в містах над житловими масивами. Виробничого заліза шкода але людські життя та їхні оселі цінніші.
показать весь комментарий
22.10.2025 07:24 Ответить
 
 