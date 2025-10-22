Атака РФ на Киев: погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе

В ночь на среду, 22 октября 2025 года, войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Вспыхнул пожар в многоэтажке

По данным КГВА, в Днепровском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на уровне 8 и 9 этажей многоэтажки.

Как отметил председатель КГВА Тимур Ткаченко, пока есть информация об одном погибшем в результате атаки в Днепровском районе.

Читайте также: Оккупанты ударили дроном по перекрестку в Сумах: травмированы 12 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

"Фиксируем последствия атаки также в Дарницком районе по двум адресам - пожар в жилой многоэтажке и нежилом здании", - уточнил он.

Пожар локализован

В свою очередь, мэр столицы Виталий Клико уточнил, что пожар в многоэтажном доме в Днепровском районе локализовали. Все службы работают на месте. Спасли 10 человек. По предварительным данным, обнаружили тело 1 погибшего.

"Выехали экстренные службы также в Дарницкий район, где, предварительно, возгорание в нежилом здании", - добавил он.

Также читайте: Россияне ранили семерых человек на Херсонщине. Повреждены дома, учебное заведение и кафе. ФОТО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

Больше читайте в нашем Telegram-канале