Атака РФ на Киев: погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе
В ночь на среду, 22 октября 2025 года, войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами и ударными дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Вспыхнул пожар в многоэтажке
По данным КГВА, в Днепровском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на уровне 8 и 9 этажей многоэтажки.
Как отметил председатель КГВА Тимур Ткаченко, пока есть информация об одном погибшем в результате атаки в Днепровском районе.
"Фиксируем последствия атаки также в Дарницком районе по двум адресам - пожар в жилой многоэтажке и нежилом здании", - уточнил он.
Пожар локализован
В свою очередь, мэр столицы Виталий Клико уточнил, что пожар в многоэтажном доме в Днепровском районе локализовали. Все службы работают на месте. Спасли 10 человек. По предварительным данным, обнаружили тело 1 погибшего.
"Выехали экстренные службы также в Дарницкий район, где, предварительно, возгорание в нежилом здании", - добавил он.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.
Импотенция генералов ЗСУ уже до тошноты...
Это одно. Другое, Миша, шо-то твой высер напоминает по стилю лахтинских петушков, которые выполняют дерективы товарища майора с фсб.