Оккупанты ударили дроном по перекрестку в Сумах: травмированы 12 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 21 октября, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в городе Сумы, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ..

Как отмечается, вражеский ударный БпЛА прицельно ударил по перекрестку. Вследствие атаки повреждены автомобили, гражданская инфраструктура.

"9 гражданских пострадали вследствие удара россии по гражданской инфраструктуре в Сумах. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сохраняется угроза повторных ударов. Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обновленная информация

По данным ГСЧС Украины, попадание зафиксировано по проезжей части - повреждены гражданские автомобили, объект инфраструктуры, а взрывной волной выбиты окна в трех многоэтажках.

На месте происшествия спасатели провели аварийно-спасательные работы и обследовали территорию.

Отмечается, что по предварительной информации, травмированы 12 человек.





