Окупанти вдарили дроном по перехрестю в Сумах: дев’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 жовтня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру в місті Суми, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожий ударний БпЛА прицільно вдарив по перехрестю. Унаслідок атаки пошкоджено автомобілі, цивільну інфраструктуру.

"9 цивільних постраждали внаслідок удару росії по цивільній інфраструктурі в Сумах. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Працюють екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що зберігається загроза повторних ударів. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

