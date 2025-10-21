УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8907 відвідувачів онлайн
Новини Фото Удар по Сумах
1 632 0

Окупанти вдарили дроном по перехрестю в Сумах: дев’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 жовтня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру в місті Суми, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожий ударний БпЛА прицільно вдарив по перехрестю. Унаслідок атаки пошкоджено автомобілі, цивільну інфраструктуру.

"9 цивільних постраждали внаслідок удару росії по цивільній інфраструктурі в Сумах. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Працюють екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: найбільше обстрілів у Сумському та Шосткинському районах, постраждали люди, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Удар РФ по перехрестю в Сумах

Також наголошується, що зберігається загроза повторних ударів. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар РФ по перехрестю в Сумах
Удар РФ по перехрестю в Сумах

Автор: 

обстріл (31454) Сумська область (4353) Суми (1017) Сумський район (446)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 