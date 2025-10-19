Доба на Сумщині: найбільше обстрілів у Сумському та Шосткинському районах, постраждали люди, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 18 жовтня 2025 року, війська РФ обстрілювали територію Сумщини. Внаслідок російських обстрілів є постраждалі серед мирних жителів.

Постраждалі через ворожі атаки

Як зазначається, у Сумській громаді через атаку БпЛА постраждали жінки 51, 53, 32 років та 20-річний чоловік.

Упродовж доби, з ранку 18 жовтня до ранку 19 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 139 обстрілів по 47 населених пунктах в 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Куди бив ворог?

За даними ОВА, під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миколаївська сільська

Миропільська

Юнаківська

Хотінська

Білопільська

Краснопільська

Ворожбянська

Глухівська

Есманьська

Шалигинська

Зноб-Новгородська

Середино-Будська

Великописарівська

Новослобідська.

Чим били окупанти?

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА:

▪️майже 20 ударів КАБ;

▪️майже 20 скидань ВОГ з БпЛА;

▪️до 10 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Наслідки ворожих атак

За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

▪️у Миколаївській сільській громаді пошкоджено господарську будівлю;

▪️у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, автомобіль, адмінбудівлю, навчальний заклад.







