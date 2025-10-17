Вранці росіяни вдарили КАБами по Сумах, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Вранці 17 жовтня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по нежитловому приміщенню в Сумах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській МВА.

Внаслідок атаки поранено 56-річного чоловіка. Йому надають необхідну допомогу. Також є пошкодження близько 30 вікон у прилеглих багатоповерхівках.







Обстріли за добу

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 46 населених пунктів, загалом зафіксовано 177 вибухів.

У Краснопільській громаді внаслідок атаки дрона дістали поранення двоє чоловіків віком 56 і 58 років. Пошкоджено автомобіль та цистерну молоковоза.

У Зноб-Новгородській громаді зруйновано господарську споруду.

Приватний житловий будинок пошкоджено Миколаївську громаду.

У Глухівській громаді пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. Також приватне домоволодіння - у Буринській громаді.

