Вранці росіяни вдарили КАБами по Сумах, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж
Вранці 17 жовтня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по нежитловому приміщенню в Сумах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській МВА.
Внаслідок атаки поранено 56-річного чоловіка. Йому надають необхідну допомогу. Також є пошкодження близько 30 вікон у прилеглих багатоповерхівках.
Обстріли за добу
Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 46 населених пунктів, загалом зафіксовано 177 вибухів.
У Краснопільській громаді внаслідок атаки дрона дістали поранення двоє чоловіків віком 56 і 58 років. Пошкоджено автомобіль та цистерну молоковоза.
У Зноб-Новгородській громаді зруйновано господарську споруду.
Приватний житловий будинок пошкоджено Миколаївську громаду.
У Глухівській громаді пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. Також приватне домоволодіння - у Буринській громаді.
