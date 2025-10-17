РУС
Утром россияне ударили КАБами по Сумам, ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 17 октября российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по нежилому помещению в Сумах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ГВА.

В результате атаки ранен 56-летний мужчина. Ему оказывают необходимую помощь. Также есть повреждения около 30 окон в близлежащих многоэтажках.

Сумы россияне атаковали управляемыми авиабомбами
Обстрелы за сутки

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались 46 населенных пунктов, всего зафиксировано 177 взрывов.

В Краснопольской громаде в результате атаки дрона получили ранения двое мужчин в возрасте 56 и 58 лет. Повреждены автомобиль и цистерна молоковоза.

В Зноб-Новгородской громаде разрушена хозяйственная постройка.

Частный жилой дом поврежден Николаевской громаде.

В Глуховской громаде поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. Также частное домовладение - в Буринской громаде.

