Утром россияне ударили КАБами по Сумам, ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 17 октября российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по нежилому помещению в Сумах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ГВА.
В результате атаки ранен 56-летний мужчина. Ему оказывают необходимую помощь. Также есть повреждения около 30 окон в близлежащих многоэтажках.
Обстрелы за сутки
За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались 46 населенных пунктов, всего зафиксировано 177 взрывов.
В Краснопольской громаде в результате атаки дрона получили ранения двое мужчин в возрасте 56 и 58 лет. Повреждены автомобиль и цистерна молоковоза.
В Зноб-Новгородской громаде разрушена хозяйственная постройка.
Частный жилой дом поврежден Николаевской громаде.
В Глуховской громаде поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. Также частное домовладение - в Буринской громаде.
