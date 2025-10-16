Сутки на Сумщине: оккупанты более 100 раз обстреляли область, ранены 5 человек

Оккупанты за прошедшие сутки атаковали населенные пункты Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

В течение суток, с утра 15 октября до утра 16 октября 2025 года, российские войска совершили 103 обстрела по 39 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области, информирует Цензор.НЕТ.

В Путивльской громаде в результате удара вражеского дрона получили ранения 63-летняя женщина, и мужчины в возрасте 32 и 49 лет. В Середино-Будской громаде в результате обстрела из миномета ранен 35-летний мужчина. В Шосткинской громаде из-за атаки БпЛА пострадала 47-летняя женщина.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Путивльской громаде поврежден легковой автомобиль;

в Краснопольской громаде поврежден частный жилой дом и легковые автомобили;

в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные жилые дома;

в Шосткинской громаде повреждены нежилые помещения;

в Белопольской громаде повреждены многоэтажный дом, частные легковые автомобили, помещение магазина, объект гражданской инфраструктуры;

в Шалыгинской громаде повреждены жилые дома;

в Зноб-Новгородской громаде повреждена хозяйственная постройка частного домовладения.



