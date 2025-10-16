441 0
Сутки на Сумщине: оккупанты более 100 раз обстреляли область, ранены 5 человек
Оккупанты за прошедшие сутки атаковали населенные пункты Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
В течение суток, с утра 15 октября до утра 16 октября 2025 года, российские войска совершили 103 обстрела по 39 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области, информирует Цензор.НЕТ.
В Путивльской громаде в результате удара вражеского дрона получили ранения 63-летняя женщина, и мужчины в возрасте 32 и 49 лет. В Середино-Будской громаде в результате обстрела из миномета ранен 35-летний мужчина. В Шосткинской громаде из-за атаки БпЛА пострадала 47-летняя женщина.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Путивльской громаде поврежден легковой автомобиль;
- в Краснопольской громаде поврежден частный жилой дом и легковые автомобили;
- в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные жилые дома;
- в Шосткинской громаде повреждены нежилые помещения;
- в Белопольской громаде повреждены многоэтажный дом, частные легковые автомобили, помещение магазина, объект гражданской инфраструктуры;
- в Шалыгинской громаде повреждены жилые дома;
- в Зноб-Новгородской громаде повреждена хозяйственная постройка частного домовладения.
