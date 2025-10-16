Обстрел Херсонской области: 2 человека получили ранения, повреждены 9 домов, машины, троллейбус, автобус

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Херсон, Дудчаны, Станислав, Широкая Балка, Софиевка, Суханово, Берислав, Нововоронцовка, Александровка, Белозерка, Антоновка, Садовое, Камышаны, Золотая Балка, Костырка, Понятовка, Никольское, Томарино, Казацкое, Кизомыс, Отрадокаменка, Береговое, Веселое, Днепровское, Качкаровка, Михайловка, Новокаиры, Новоалександровка, Приднепровское, Токаревка, Тягинка и Шляховое.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоквартирный и 8 частных домов, информирует Цензор.НЕТ.

Также оккупанты изуродовали админздание, спортивное учреждение, газопровод, хозяйственное сооружение, троллейбус, маршрутный автобус и частные автомобили. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Вчера из освобожденных громад региона были эвакуированы 3 человека.