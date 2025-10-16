УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9716 відвідувачів онлайн
Новини обстріли Херсонщини
134 0

Обстріл Херсонщини: двоє людей дістали поранення, пошкоджено 9 будинків, машини, тролейбус, автобус

Окупанти обстріляли населені пункти Херсонщини: 2 поранених

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Дудчани, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Суханове, Берислав, Нововоронцовка, Олександрівка, Білозерка, Антонівка, Садове, Комишани, Золота Балка, Костирка, Понятівка, Микільське, Томарине, Козацьке, Кізомис, Одрадокам'янка, Берегове, Веселе, Дніпровське, Качкарівка, Михайлівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Придніпровське, Токарівка, Тягинка та Шляхове.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоквартирний та 8 приватних будинків, інформує Цензор.НЕТ.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, спортивний заклад, газопровід, господарчу споруду, тролейбус, маршрутний автобус та приватні автомобілі. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Учора зі звільнених громад регіону було евакуйовано 3 людини.

Автор: 

армія рф (19093) обстріл (31380) Херсонська область (6299)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 