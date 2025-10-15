РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12246 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Атака БПЛА на Сумы
207 0

Враг нанес комбинированный удар по Сумам: в областном центре и районе перебои с электроснабжением

Пропал свет в Сумах

Утром 15 октября 2025 года враг совершил комбинированный удар по Сумской громаде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, есть попадания не в жилом секторе. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Работают все необходимые службы, продолжается уточнение масштабов повреждений.

Также читайте: Враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, аварийные обесточивания уже отменены, на Черниговщине действуют почасовые отключения, - Минэнерго

"В Сумах и Сумском районе есть перебои с электроснабжением. Привлекаются резервные источники питания. Работаем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия удара и обеспечить жизнедеятельность громады", - добавили в ОГА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

обстрел (30023) Сумская область (3775) Сумы (1270) энергетика (2690) Тарифы на электроэнергию (2252) Сумский район (434)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 