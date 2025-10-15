Враг нанес комбинированный удар по Сумам: в областном центре и районе перебои с электроснабжением

Утром 15 октября 2025 года враг совершил комбинированный удар по Сумской громаде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, есть попадания не в жилом секторе. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Работают все необходимые службы, продолжается уточнение масштабов повреждений.

Также читайте: Враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, аварийные обесточивания уже отменены, на Черниговщине действуют почасовые отключения, - Минэнерго

"В Сумах и Сумском районе есть перебои с электроснабжением. Привлекаются резервные источники питания. Работаем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия удара и обеспечить жизнедеятельность громады", - добавили в ОГА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ