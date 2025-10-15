Враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, аварийные отключения электроэнергии уже отменены, в Черниговской области действуют почасовые отключения, - Минэнерго
Ночью враг в очередной раз нанес дроновых ударов по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях, в частности - в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, аварийно-восстановительные работы во всех пострадавших регионах уже начались. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в результате предыдущих российских ударов - утром в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской и Черкасской областях применялись аварийные отключения для всех категорий потребителей. А в Запорожской области - аварийно обесточивалась часть промышленности. На сейчас - аварийные отключения не применяются ни в одном регионе", - говорится в сообщении.
На Черниговщине, по команде местного облэнерго, сейчас применяются три очереди почасовых отключений. Это - следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются.
"Энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы на объектах, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры. Все эти шаги направлены на обеспечение украинцев надежным снабжением электроэнергии и тепла", - добавили в Минэнерго.
Также в министерстве призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
та інші законодавчі акти України, у сфері функціонування стратегічної інфраструктури в Особливий період!!
Але ж держсекретарі, з 2019 року, добряче НАГАДИЛИ, саботуючи в Міненерго дії ЗАКОНОДАВСТВА!!!
Слідчі з керівниками ГПУ і СБУ, можуть це підтвердити очильниці з Будинку Уряду та умерову, разом з Українцями!