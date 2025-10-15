Враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, аварийные отключения электроэнергии уже отменены, в Черниговской области действуют почасовые отключения, - Минэнерго

Ночью враг в очередной раз нанес дроновых ударов по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях, в частности - в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, аварийно-восстановительные работы во всех пострадавших регионах уже начались. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в результате предыдущих российских ударов - утром в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской и Черкасской областях применялись аварийные отключения для всех категорий потребителей. А в Запорожской области - аварийно обесточивалась часть промышленности. На сейчас - аварийные отключения не применяются ни в одном регионе", - говорится в сообщении.

На Черниговщине, по команде местного облэнерго, сейчас применяются три очереди почасовых отключений. Это - следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются.

"Энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы на объектах, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры. Все эти шаги направлены на обеспечение украинцев надежным снабжением электроэнергии и тепла", - добавили в Минэнерго.

Также в министерстве призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

