Ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях, аварійні знеструмлення вже скасовано, на Чернігівщині діють погодинні відключення, - Міненерго
Вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема - на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих регіонах вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
"Через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок попередніх російських ударів - вранці у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях застосовувались аварійні відключення для всіх категорій споживачів. А у Запорізькій області - аварійно знеструмлювалась частина промисловості. На зараз - аварійні відключення не застосовуються у жодному регіоні", - йдеться у повідомленні.
На Чернігівщині, за командою місцевого обленерго, наразі застосовуються три черги погодинних відключень. Це - наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають.
"Енергосистема готується до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури. Усі ці кроки спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла", - додали в Міненерго.
Також у міністерстві закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
