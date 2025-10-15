УКР
517 3

Ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях, аварійні знеструмлення вже скасовано, на Чернігівщині діють погодинні відключення, - Міненерго

Споживання електроенергії зростає

Вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема - на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих регіонах вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

"Через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок попередніх російських ударів - вранці у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях застосовувались аварійні відключення для всіх категорій споживачів. А у Запорізькій області - аварійно знеструмлювалась частина промисловості. На зараз - аварійні відключення не застосовуються у жодному регіоні", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог атакував енергетичні об’єкти у Харківській та Сумській областях, на Чернігівщині діють обмеження споживання, - Міненерго

На Чернігівщині, за командою місцевого обленерго, наразі застосовуються три черги погодинних відключень. Це - наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають.

"Енергосистема готується до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури. Усі ці кроки спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла", - додали в Міненерго.

Також у міністерстві закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

15.10.2025 10:28 Відповісти
На Чернігівщині а не на Черкащині діють графіки погодинних відключень, АЛООООООО!!!
15.10.2025 10:46 Відповісти
Спочатку, на посаді треба знати свої прямі обов'язки з питань, за що несеш кримінальну безвідповідальність, зокрема Закон України «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
та інші законодавчі акти України, у сфері функціонування стратегічної інфраструктури в Особливий період!!
Але ж держсекретарі, з 2019 року, добряче НАГАДИЛИ, саботуючи в Міненерго дії ЗАКОНОДАВСТВА!!!
Слідчі з керівниками ГПУ і СБУ, можуть це підтвердити очильниці з Будинку Уряду та умерову, разом з Українцями!
15.10.2025 11:06 Відповісти
 
 