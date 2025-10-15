Ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях, аварійні знеструмлення вже скасовано, на Чернігівщині діють погодинні відключення, - Міненерго

Вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема - на Дніпропетровщині.

Як зазначається, аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих регіонах вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

"Через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок попередніх російських ударів - вранці у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях застосовувались аварійні відключення для всіх категорій споживачів. А у Запорізькій області - аварійно знеструмлювалась частина промисловості. На зараз - аварійні відключення не застосовуються у жодному регіоні", - йдеться у повідомленні.

На Чернігівщині, за командою місцевого обленерго, наразі застосовуються три черги погодинних відключень. Це - наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають.

"Енергосистема готується до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури. Усі ці кроки спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла", - додали в Міненерго.

Також у міністерстві закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

