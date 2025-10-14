УКР
Ворог атакував енергетичні об’єкти у Харківській та Сумській областях, на Чернігівщині діють обмеження споживання, - Міненерго

Енергетика відновлюється після обстрілу

Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Станом на 14 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

"Підготовка до зимового періоду триває: здійснюються ремонтні та відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах, формуються запаси ресурсів і посилюється захист критичної інфраструктури, щоб гарантувати безперебійне постачання електроенергії та тепла населенню", - пояснили в Міненерго.

Також у міністерстві закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Та нічого що в двох областях перебої зі світлом а в Чернігівській дуже погано, головне що в Бєлгороді вуличне освітлення було відключене.
