Враг атаковал энергетические объекты в Харьковской и Сумской областях, в Черниговской области действуют ограничения потребления, - Минэнерго

Энергетика восстанавливается после обстрела

Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Харьковщины и Сумщины. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, принимаются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы.

По состоянию на 14 октября на Черниговщине действуют ограничения потребления электроэнергии.

"Подготовка к зимнему периоду продолжается: осуществляются ремонтные и восстановительные работы на энергетических объектах, формируются запасы ресурсов и усиливается защита критической инфраструктуры, чтобы гарантировать бесперебойные поставки электроэнергии и тепла населению", - пояснили в Минэнерго.

Также в министерстве призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Та нічого що в двох областях перебої зі світлом а в Чернігівській дуже погано, головне що в Бєлгороді вуличне освітлення було відключене.
