Зеленский о ночной атаке РФ: Главные цели - наша энергетика. Украине нужно достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на вторник, 14 октября, войска РФ продолжили воздушный террор против наших городов и нашей инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, главные цели врага - наша энергетика.

"Девяносто шесть ударных дронов было, большинство удалось сбить, но, к сожалению, не все. Вчера вечером ударили авиабомбами по Харькову, по городской больнице, пострадало 57 человек. Абсолютно террористический, циничный удар по тому, где спасают жизни. Били и по энергетической инфраструктуре в регионе. На Кировоградщине повредили гражданскую инфраструктуру, в том числе и железнодорожную в двух поселках региона. На Сумщине были удары по энергетике, предприятию. Били и по Донецкой области. Всюду, где нужно, сейчас работают необходимые службы, продолжаются восстановительные работы. Спасибо всем, кто привлечен", - отметил глава государства.

Он напомнил, что ежедневно, каждую ночь Россия бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами наши газовые объекты.

"Мир может лишить Москву возможности наносить эти жестокие удары против жизни. Партнеры знают, что для этого нужно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, другие жизненно важные системы. Мы рассчитываем на действия США и Европы, "семерки", всех партнеров, которые имеют эти системы и могут предоставить их для защиты наших людей. Украине нужно достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо от ракет, дронов, КАБов, тогда российский воздушный террор потеряет всякий смысл. Мир должен заставить Москву сесть за стол настоящих переговоров. Только мир через силу может дать результат. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует Зеленский.

