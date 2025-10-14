РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9280 посетителей онлайн
Новости
682 7

Зеленский о ночной атаке РФ: Главные цели - наша энергетика. Украине нужно достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на вторник, 14 октября, войска РФ продолжили воздушный террор против наших городов и нашей инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, главные цели врага - наша энергетика.

"Девяносто шесть ударных дронов было, большинство удалось сбить, но, к сожалению, не все. Вчера вечером ударили авиабомбами по Харькову, по городской больнице, пострадало 57 человек. Абсолютно террористический, циничный удар по тому, где спасают жизни. Били и по энергетической инфраструктуре в регионе. На Кировоградщине повредили гражданскую инфраструктуру, в том числе и железнодорожную в двух поселках региона. На Сумщине были удары по энергетике, предприятию. Били и по Донецкой области. Всюду, где нужно, сейчас работают необходимые службы, продолжаются восстановительные работы. Спасибо всем, кто привлечен", - отметил глава государства.

Также читайте: Трамп и Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk, - Axios

Обстрел 14 октября 2025 года
Обстрел 14 октября 2025 года
Обстрел 14 октября 2025 года
Обстрел 14 октября 2025 года
Обстрел 14 октября 2025 года
Обстрел 14 октября 2025 года
Обстрел 14 октября 2025 года
Обстрел 14 октября 2025 года

Он напомнил, что ежедневно, каждую ночь Россия бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами наши газовые объекты.

"Мир может лишить Москву возможности наносить эти жестокие удары против жизни. Партнеры знают, что для этого нужно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, другие жизненно важные системы. Мы рассчитываем на действия США и Европы, "семерки", всех партнеров, которые имеют эти системы и могут предоставить их для защиты наших людей. Украине нужно достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо от ракет, дронов, КАБов, тогда российский воздушный террор потеряет всякий смысл. Мир должен заставить Москву сесть за стол настоящих переговоров. Только мир через силу может дать результат. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует Зеленский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленский Владимир (22255) обстрел (30004) энергетика (2687)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україні потрібно аби здохли зельоні гниди

гірше ворога зі своєю тотальною корупцією, крадівництвом , саботажем та диверсіями - розміновані чонгар та азовське, поховані ракетні програми, браковані міни та снаряди ...вселенський звіздьож про бімби паляниці..
показать весь комментарий
14.10.2025 10:13 Ответить
На 4 рік повномаштабної війни зеЛайно зрозуміло що Україні потрібні засоби ППО,а ти ракети бидломарафоном,асфальтом,1000000 дерев збивай,можеш кешбеком спробувати ,міндічем та іншими своїми корешами по шапіто,яким ти віддав Україну на разграбунок ,спробувати ракети,шахеди збивати,мразото брехлива.
показать весь комментарий
14.10.2025 10:13 Ответить
зепідар статист
показать весь комментарий
14.10.2025 10:21 Ответить
Тиск...партнери...потрібно. Тиск...партнери...потрібно.
Прошитий на одні й ті ж балачки обмудок.
показать весь комментарий
14.10.2025 10:25 Ответить
Наймогутніший Лідор Всесвіту говорить правильні речі, що нам погтрібно більше ППО. Так чому за 6,5 рогків свого огднеоосібного царювання не створив свою систему ППО, а навпаки, послав ДБР вилучити клістрони з тих, що працювали? При тому "баризі" ще б три місяці і були б свої ППО, не тільки "Кільчень". А як там поживає наєм? Поділився вкраденими мільярдами, що були виділені Заходом на захисні споруди для об'єктів енергетичних споруд?
показать весь комментарий
14.10.2025 10:31 Ответить
зелена гнида зруйнувало за роки свого правління усю ракетну програму, яку створили при Порошенко, але оманські домовленості злили на зеро всі досягнення у сфері захисту України і тому зараз нічим захищати нашу країну.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:06 Ответить
 
 