Зеленський про нічну атаку РФ: Головні цілі - наша енергетика. Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо. ФОТОрепортаж

У ніч проти вівторка, 14 жовтня, війська РФ продовжили повітряний терор проти наших міст та нашої інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, головні цілі ворога - наша енергетика.

"Дев’яносто шість ударних дронів було, більшість вдалося збити, але, на жаль, не всі. Вчора ввечері вдарили авіабомбами по Харкову, по міській лікарні, постраждало 57 людей. Абсолютно терористичний, цинічний удар по тому, де рятують життя. Били й по енергетичній інфраструктурі в регіоні. На Кіровоградщині пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема й залізничну у двох селищах регіону. На Сумщині були удари по енергетиці, підприємству. Били й по Донеччині. Всюди, де потрібно, зараз працюють необхідні служби, тривають відновлювальні роботи. Дякую всім, хто залучений", - зауважив глава держави.

Обстріл 14 жовтня 2025 року
Обстріл 14 жовтня 2025 року
Обстріл 14 жовтня 2025 року
Обстріл 14 жовтня 2025 року
Обстріл 14 жовтня 2025 року
Обстріл 14 жовтня 2025 року
Обстріл 14 жовтня 2025 року
Обстріл 14 жовтня 2025 року

Він нагадав, що щодня, щоночі Росія б’є по електростанціях, лініях електропередачі, під ударами наші газові об’єкти.

"Світ може позбавити Москву можливості завдавати цих жорстоких ударів проти життя. Партнери знають, що для цього потрібно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, інші життєво важливі системи. Ми розраховуємо на дії США та Європи, "сімки", усіх партнерів, які мають ці системи та можуть надати їх для захисту наших людей. Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів, КАБів, тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс. Світ має змусити Москву сісти за стіл справжніх перемовин. Лише мир через силу може дати результат. Дякую всім, хто допомагає", - резюмує Зеленський.

Україні потрібно аби здохли зельоні гниди

гірше ворога зі своєю тотальною корупцією, крадівництвом , саботажем та диверсіями - розміновані чонгар та азовське, поховані ракетні програми, браковані міни та снаряди ...вселенський звіздьож про бімби паляниці..
14.10.2025 10:13 Відповісти
На 4 рік повномаштабної війни зеЛайно зрозуміло що Україні потрібні засоби ППО,а ти ракети бидломарафоном,асфальтом,1000000 дерев збивай,можеш кешбеком спробувати ,міндічем та іншими своїми корешами по шапіто,яким ти віддав Україну на разграбунок ,спробувати ракети,шахеди збивати,мразото брехлива.
14.10.2025 10:13 Відповісти
зепідар статист
14.10.2025 10:21 Відповісти
Тиск...партнери...потрібно. Тиск...партнери...потрібно.
Прошитий на одні й ті ж балачки обмудок.
14.10.2025 10:25 Відповісти
Наймогутніший Лідор Всесвіту говорить правильні речі, що нам погтрібно більше ППО. Так чому за 6,5 рогків свого огднеоосібного царювання не створив свою систему ППО, а навпаки, послав ДБР вилучити клістрони з тих, що працювали? При тому "баризі" ще б три місяці і були б свої ППО, не тільки "Кільчень". А як там поживає наєм? Поділився вкраденими мільярдами, що були виділені Заходом на захисні споруди для об'єктів енергетичних споруд?
14.10.2025 10:31 Відповісти
зелена гнида зруйнувало за роки свого правління усю ракетну програму, яку створили при Порошенко, але оманські домовленості злили на зеро всі досягнення у сфері захисту України і тому зараз нічим захищати нашу країну.
14.10.2025 11:06 Відповісти
14.10.2025 11:24 Відповісти
 
 