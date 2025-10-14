Зеленський про нічну атаку РФ: Головні цілі - наша енергетика. Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо. ФОТОрепортаж

У ніч проти вівторка, 14 жовтня, війська РФ продовжили повітряний терор проти наших міст та нашої інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, головні цілі ворога - наша енергетика.

"Дев’яносто шість ударних дронів було, більшість вдалося збити, але, на жаль, не всі. Вчора ввечері вдарили авіабомбами по Харкову, по міській лікарні, постраждало 57 людей. Абсолютно терористичний, цинічний удар по тому, де рятують життя. Били й по енергетичній інфраструктурі в регіоні. На Кіровоградщині пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема й залізничну у двох селищах регіону. На Сумщині були удари по енергетиці, підприємству. Били й по Донеччині. Всюди, де потрібно, зараз працюють необхідні служби, тривають відновлювальні роботи. Дякую всім, хто залучений", - зауважив глава держави.

Він нагадав, що щодня, щоночі Росія б’є по електростанціях, лініях електропередачі, під ударами наші газові об’єкти.

"Світ може позбавити Москву можливості завдавати цих жорстоких ударів проти життя. Партнери знають, що для цього потрібно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, інші життєво важливі системи. Ми розраховуємо на дії США та Європи, "сімки", усіх партнерів, які мають ці системи та можуть надати їх для захисту наших людей. Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів, КАБів, тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс. Світ має змусити Москву сісти за стіл справжніх перемовин. Лише мир через силу може дати результат. Дякую всім, хто допомагає", - резюмує Зеленський.

