Ворог завдав комбінованого удару по Сумах: в обласному центрі та районі перебої з електропостачанням

Зранку 15 жовтня 2025 року ворог здійснив комбінований удар по Сумській громаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, є влучання не в житловому секторі. Попередньо, минулося без постраждалих.

Працюють усі необхідні служби, триває уточнення масштабів пошкоджень.

"У Сумах і Сумському районі є перебої з електропостачанням. Залучаються резервні джерела живлення. Працюємо, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки удару й забезпечити життєдіяльність громади", - додали в ОВА.

