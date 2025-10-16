Доба на Сумщині: окупанти більше 100 разів обстріляли область, поранено 5 людей

Окупанти минулої доби атакували населені пункти Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Протягом доби, з ранку 15 жовтня до ранку 16 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 103 обстріли по 39 населених пунктах в 15 територіальних громадах області, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Путивльській громаді внаслідок удару ворожого дрону отримали поранення 63-річна жінка, та чоловіки віком 32 і 49 років. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу з міномету поранено 35-річного чоловіка. У Шосткинській громаді через атаку БпЛА постраждала 47-річна жінка.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Путивльській громаді пошкоджено легковий автомобіль;

у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та легкові автомобілі;

у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки;

у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;

у Білопільській громаді пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні легкові автомобілі, приміщення магазину, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Шалигинській громаді пошкоджені житлові будинки;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено господарську споруду приватного домоволодіння.



Також дивіться: Обстріл Херсонщини: 2 людей дістали поранення, пошкоджено 9 будинків, машини, тролейбус, автобус

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено господарську споруду приватного домоволодіння.

Дивіться: Ворог завдав комбінованого удару по Сумах: в обласному центрі та районі перебої з електропостачанням