Доба на Сумщині: окупанти більше 100 разів обстріляли область, поранено 5 людей

Окупанти більше 100 разів обстріляли Сумщину

Окупанти минулої доби атакували населені пункти Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Протягом доби, з ранку 15 жовтня до ранку 16 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 103 обстріли по 39 населених пунктах в 15 територіальних громадах області, інформує Цензор.НЕТ.

У Путивльській громаді внаслідок удару ворожого дрону отримали поранення 63-річна жінка, та чоловіки віком 32 і 49 років. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу з міномету поранено 35-річного чоловіка. У Шосткинській громаді через атаку БпЛА постраждала 47-річна жінка.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Путивльській громаді пошкоджено легковий автомобіль;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та легкові автомобілі;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
  • у Білопільській громаді пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні легкові автомобілі, приміщення магазину, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Шалигинській громаді пошкоджені житлові будинки;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено господарську споруду приватного домоволодіння.

      

