Доба на Сумщині: окупанти більше 100 разів обстріляли область, поранено 5 людей
Окупанти минулої доби атакували населені пункти Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Протягом доби, з ранку 15 жовтня до ранку 16 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 103 обстріли по 39 населених пунктах в 15 територіальних громадах області, інформує Цензор.НЕТ.
У Путивльській громаді внаслідок удару ворожого дрону отримали поранення 63-річна жінка, та чоловіки віком 32 і 49 років. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу з міномету поранено 35-річного чоловіка. У Шосткинській громаді через атаку БпЛА постраждала 47-річна жінка.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Путивльській громаді пошкоджено легковий автомобіль;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та легкові автомобілі;
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки;
- у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
- у Білопільській громаді пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні легкові автомобілі, приміщення магазину, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Шалигинській громаді пошкоджені житлові будинки;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено господарську споруду приватного домоволодіння.
