Сутки на Сумщине: больше всего обстрелов в Сумском и Шосткинском районах, пострадали люди, есть повреждения. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки, 18 октября 2025 года, войска РФ обстреливали территорию Сумщины. В результате российских обстрелов есть пострадавшие среди мирных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Пострадавшие из-за вражеских атак
Как отмечается, в Сумской громаде из-за атаки БпЛА пострадали женщины 51, 53, 32 лет и 20-летний мужчина.
За сутки, с утра 18 октября до утра 19 октября 2025 года, российские войска совершили 139 обстрелов по 47 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Куда бил враг?
По данным ОВА, под ударами врага были населенные пункты таких громад:
- Сумская
- Николаевская сельская
- Миропольская
- Юнаковская
- Хотинская
- Белопольская
- Краснопольская
- Ворожбянская
- Глуховская
- Эсманьская
- Шалыгинская
- Зноб-Новгородская
- Середино-Будская
- Великописаревская
- Новослободская.
Чем били оккупанты?
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БпЛА, сбрасывания ВОГ с БпЛА:
▪️почти 20 ударов КАБ;
▪️почти 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА;
▪️до 10 ударов БпЛА.
Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумщины.
Последствия вражеских атак
По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪В Николаевской сельской громаде повреждено хозяйственное здание;
▪В Сумской громаде повреждены частные дома, объекты гражданской инфраструктуры, автомобиль, админздание, учебное заведение.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Сумы, было зафиксировано попадание по АЗС, железнодорожной инфраструктуре и вблизи учебных заведений.
