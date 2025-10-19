РУС
Сутки на Сумщине: больше всего обстрелов в Сумском и Шосткинском районах, пострадали люди, есть повреждения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 18 октября 2025 года, войска РФ обстреливали территорию Сумщины. В результате российских обстрелов есть пострадавшие среди мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Пострадавшие из-за вражеских атак

Как отмечается, в Сумской громаде из-за атаки БпЛА пострадали женщины 51, 53, 32 лет и 20-летний мужчина.

За сутки, с утра 18 октября до утра 19 октября 2025 года, российские войска совершили 139 обстрелов по 47 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Куда бил враг?

По данным ОВА, под ударами врага были населенные пункты таких громад:

  • Сумская
  • Николаевская сельская
  • Миропольская
  • Юнаковская
  • Хотинская
  • Белопольская
  • Краснопольская
  • Ворожбянская
  • Глуховская
  • Эсманьская
  • Шалыгинская
  • Зноб-Новгородская
  • Середино-Будская
  • Великописаревская
  • Новослободская.

Чем били оккупанты?

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БпЛА, сбрасывания ВОГ с БпЛА:
▪️почти 20 ударов КАБ;
▪️почти 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА;
▪️до 10 ударов БпЛА.

Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумщины.

Последствия вражеских атак

По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪В Николаевской сельской громаде повреждено хозяйственное здание;

▪В Сумской громаде повреждены частные дома, объекты гражданской инфраструктуры, автомобиль, админздание, учебное заведение.

Сумщина після обструлу 18 жовтня
Сумщина після обструлу 18 жовтня
Сумщина після обструлу 18 жовтня

