Сутки на Сумщине: больше всего обстрелов в Сумском и Шосткинском районах, пострадали люди, есть повреждения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 18 октября 2025 года, войска РФ обстреливали территорию Сумщины. В результате российских обстрелов есть пострадавшие среди мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Пострадавшие из-за вражеских атак

Как отмечается, в Сумской громаде из-за атаки БпЛА пострадали женщины 51, 53, 32 лет и 20-летний мужчина.

За сутки, с утра 18 октября до утра 19 октября 2025 года, российские войска совершили 139 обстрелов по 47 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Куда бил враг?

По данным ОВА, под ударами врага были населенные пункты таких громад:

Сумская

Николаевская сельская

Миропольская

Юнаковская

Хотинская

Белопольская

Краснопольская

Ворожбянская

Глуховская

Эсманьская

Шалыгинская

Зноб-Новгородская

Середино-Будская

Великописаревская

Новослободская.

Чем били оккупанты?

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БпЛА, сбрасывания ВОГ с БпЛА:

▪️почти 20 ударов КАБ;

▪️почти 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА;

▪️до 10 ударов БпЛА.

Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумщины.

Последствия вражеских атак

По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪В Николаевской сельской громаде повреждено хозяйственное здание;

▪В Сумской громаде повреждены частные дома, объекты гражданской инфраструктуры, автомобиль, админздание, учебное заведение.







