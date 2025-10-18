Враг атаковал Сумы: есть попадания по АЗС, железнодорожной инфраструктуре и около учебных заведений. Двое пострадавших. ФОТОрепортаж (обновлено)
С ночи 18 октября Сумская громада находится под массированными ударами врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Около 12:20 враг прицельно атаковал ударным БПЛА автозаправку в Заречном районе Сум.
"Предварительно, обошлось без погибших", - отметил Григоров.
В результате атаки пострадала 51-летняя женщина. Ей оказывается необходимая помощь.
Также около обеда враг нанес удары КАБами по Стецковскому старостату. Повреждено около 10 жилых домов.
Информация о пострадавших уточняется.
Обновленная информация
Позже стало известно, что еще одна пострадавшая от удара вражеского БПЛА по АЗС в Сумах обратилась за помощью. Это 53-летняя женщина. Медики оказали необходимую помощь, она лечится амбулаторно.
Отмечается, что состояние обеих пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.
По данным ГУ Нацполиции в Сумской области, в результате этого обстрела повреждена кровля маркета и оборудования на территории АЗС, а также гражданский автомобиль.
Обновление по состоянию на 16:15
Григоров сообщил, что российские войска продолжают прицельно атаковать гражданскую инфраструктуру Сумской громады ударными БПЛА.
В результате новой атаки - попадание около образовательных учреждений и в объекты железнодорожной инфраструктуры.
Взрывной волной повреждены окна в пассажирских вагонах и здании вокзала.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
