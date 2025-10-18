Ворог атакував Суми: є влучання по АЗС, залізничній інфраструктурі та поблизу закладів освіти. Двоє постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)

З ночі 18 жовтня Сумська громада перебуває під масованими ударами ворога

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Близько 12:20 ворог прицільно атакував ударним БпЛА автозаправку у Зарічному районі Сум.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Попередньо, обійшлося без загиблих", - зазначив Григоров.

Внаслідок атаки постраждала 51-річна жінка. Їй надається необхідна допомога.

Також близько обіду ворог завдав ударів КАБами по Стецьківському старостату. Пошкоджено близько 10 житлових будинків.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вранці росіяни вдарили КАБами по Сумах, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Оновлена інформація

Пізніше стало відомо, що ще одна постраждала від удару ворожого БпЛА по АЗС у Сумах звернулася по медичну допомогу. Це 53-річна жінка. Медики надали необхідну допомогу, вона лікується амбулаторно.

Зазначається, що стан обох постраждалих стабільний, загрози життю немає.

За даними ГУ Нацполіції в Сумській області, внаслідок цього обстрілу пошкоджено покрівлю маркету та обладнання на території АЗС, а також цивільний автомобіль.







Оновлення станом на 16:15

Григоров повідомив, що російські війська продовжують прицільно атакувати цивільну інфраструктуру Сумської громади ударними БпЛА.

Унаслідок нової атаки є влучання поблизу освітніх закладів та в об’єкти залізничної інфраструктури.



Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.





