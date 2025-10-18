Ворог атакував Суми: є влучання по АЗС, залізничній інфраструктурі та поблизу закладів освіти. Двоє постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)
З ночі 18 жовтня Сумська громада перебуває під масованими ударами ворога
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Близько 12:20 ворог прицільно атакував ударним БпЛА автозаправку у Зарічному районі Сум.
"Попередньо, обійшлося без загиблих", - зазначив Григоров.
Внаслідок атаки постраждала 51-річна жінка. Їй надається необхідна допомога.
Також близько обіду ворог завдав ударів КАБами по Стецьківському старостату. Пошкоджено близько 10 житлових будинків.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Оновлена інформація
Пізніше стало відомо, що ще одна постраждала від удару ворожого БпЛА по АЗС у Сумах звернулася по медичну допомогу. Це 53-річна жінка. Медики надали необхідну допомогу, вона лікується амбулаторно.
Зазначається, що стан обох постраждалих стабільний, загрози життю немає.
За даними ГУ Нацполіції в Сумській області, внаслідок цього обстрілу пошкоджено покрівлю маркету та обладнання на території АЗС, а також цивільний автомобіль.
Оновлення станом на 16:15
Григоров повідомив, що російські війська продовжують прицільно атакувати цивільну інфраструктуру Сумської громади ударними БпЛА.
Унаслідок нової атаки є влучання поблизу освітніх закладів та в об’єкти залізничної інфраструктури.
Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу.
За попередніми даними, минулося без постраждалих.
