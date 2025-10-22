Атака РФ на Київ: загинуло 2 людини, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі (оновлено)

У ніч проти середи, 22 жовтня 2025 року, війська РФ атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Спалахнула пожежа у багатоповерхівці

За даними КМВА, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на рівні 8 та 9 поверхів багатоповерхівки.

Як зазначив голова КМВА Тимур Ткаченко, наразі є інформація про одного загиблого внаслідок атаки у Дніпровському районі.

"Фіксуємо наслідки атаки також у Дарницькому районі за двома адресами — пожежа у житловій багатоповерхівці та нежитловій будівлі", - уточнив він.

Пожежу локалізовано

Своєю чергою, мер столиці Віталій Клико уточнив, що пожежу в багатоповерховому будинку в Дніпровському районі локалізували. Всі служби працюють на місці. Врятували 10 людей. За попередніми даними, виявили тіло 1 загиблого.

"Виїхали екстрені служби також в Дарницький район, де, попередньо, загоряння в нежитловій будівлі", - додав він.

Оновлена інформація

За даними КМВА, кількість загиблих у столиці зросла до двох.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

