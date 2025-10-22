УКР
Новини Атака безпілотників на Київ
4 221 5

Атака РФ на Київ: загинуло 2 людини, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі (оновлено)

Шахед над Києвом

У ніч проти середи, 22 жовтня 2025 року, війська РФ атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Спалахнула пожежа у багатоповерхівці

За даними КМВА, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на рівні 8 та 9 поверхів багатоповерхівки.

Як зазначив голова КМВА Тимур Ткаченко, наразі є інформація про одного загиблого внаслідок атаки у Дніпровському районі.

Читайте також: Окупанти вдарили дроном по перехрестю в Сумах: травмовано 12 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

"Фіксуємо наслідки атаки також у Дарницькому районі за двома адресами — пожежа у житловій багатоповерхівці та нежитловій будівлі", - уточнив він.

Пожежу локалізовано

Своєю чергою, мер столиці Віталій Клико уточнив, що пожежу в багатоповерховому будинку в Дніпровському районі локалізували. Всі служби працюють на місці. Врятували 10 людей. За попередніми даними, виявили тіло 1 загиблого.

"Виїхали екстрені служби також в Дарницький район, де, попередньо, загоряння в нежитловій будівлі", - додав він.

Також читайте: Росіяни поранили сімох людей на Херсонщині. Пошкоджено будинки, заклад освіти й кафе. ФОТО

Оновлена інформація

За даними КМВА, кількість загиблих у столиці зросла до двох.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

Автор: 

Київ (20327) обстріл (31469) дрони (6122)
путін образився після розмови рубіо з його мерином.
22.10.2025 06:17 Відповісти
Бейте по поганой мацкве!
Импотенция генералов ЗСУ уже до тошноты...
22.10.2025 06:21 Відповісти
Чим?асфальтом чи Фламіндічем?і то і то лише для Зелемарафону підходить.
22.10.2025 06:56 Відповісти
Миша, детка дорогая, а чем бить?Ты лучше скажи об этом старому пирдуну, начальнику Белого дурдома Трампидлу, пусть продаст нам Томагавки, которые, я думаю, смогут прорвать кацапское пво вокруг москвы. А за наших генералов не бзди, в армии США врядли есть такие опытные, с боевым опытом, как наши.

Это одно. Другое, Миша, шо-то твой высер напоминает по стилю лахтинских петушков, которые выполняют дерективы товарища майора с фсб.
22.10.2025 07:28 Відповісти
Не можна збивати дрони в містах над житловими масивами. Виробничого заліза шкода але людські життя та їхні оселі цінніші.
22.10.2025 07:24 Відповісти
 
 