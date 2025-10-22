РФ атакує Київ балістикою: у місті працює ППО (оновлено)
У столиці під час повітряної тривоги було чути вибухи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про роботу протиповітряної оборони повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.
"В Києві працює ППО! Залишайтесь в безпечних місцях!", – написав він у Телеграмі.
Місцеві жителі також повідомляють про звуки вибухів у різних районах міста. Інформація про можливі наслідки атаки наразі уточнюється.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу після вибуху в Голосіївському районі. За його словами, всі служби прямують на місце.
"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - додав Кличко
О 01:39 Кличко знову повідомив про вибухи у Києві.
"Знову балістика на Київ. Працює ППО", - написав він у Телеграмі. Також він заявив про виклик медиків у Дарницький район.
О 01:53 мер Києва повідомив, що, за попередніми даними, у Печерському районі уламки впали у двір житлового будинку, спричинивши загоряння автомобілів. На місце вже прямують екстрені служби.
Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.
