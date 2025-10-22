Взрывы в Киеве: жителей призывают оставаться в укрытиях
В столице во время воздушной тревоги были слышны взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о работе противовоздушной обороны сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.
"В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в безопасных местах!", - написал он в Телеграме.
Местные жители также сообщают о звуках взрывов в разных районах города. Информация о возможных последствиях атаки пока уточняется.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре после взрыва в Голосеевском районе. По его словам, все службы направляются на место.
"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - добавил Кличко
Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.
Так що, панове за день-два буде масований авіанальот скаженого
.
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про військово-цивільні адміністрації»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.87)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-19#n17 № 650-VIII від 17.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.382
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/766-19#n131 № 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-19#n24 № 995-VIII від 04.02.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.108
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#n128 № 2268-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 10, ст.54
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2436 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1120-20#n2 № 1120-IX від 17.12.2020, ВВР, 2021, № 12, ст.97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1639-20#n104 № 1639-IX від 14.07.2021, ВВР, 2021, № 48, ст.387
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1658-20#n2 № 1658-IX від 15.07.2021, ВВР, 2021, № 45, ст.363
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#n6 № 2126-IX від 15.03.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#n881 № 2320-IX від 20.06.2022, ВВР, 2023, № 17, ст.75
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3022-20#n349 № 3022-IX від 10.04.2023, ВВР, 2023, № 65, ст.225
.
Усі 89 млн, що ще залишилися.
Самок, личинок без огляду на вік і стать.
УСІХ.
Скільки газогенераторів по програмі розподілення генеруючих потужностей розгорнула ЗЄ-влада?
Ах да. Вони ж планували пиляти бабло на кацапському реакторі, а не рятувати Україну.
смертоносних ракет Фламінгозолотих унітазів в новому австрійському будинку міндіча
Дуже дивно було би чекати від нього чогось іншого, тому дивно тепер читати прокльони в бік цоього персонажа серіалу, який у 22-у році попав у полон, і виконує те, що від нього вимагають обставини.
А сьогодні потрібно брати суперові на марафоні ракети ''Фламінго'' і бити по ворогу. По відосах ці ракети потужні, а по факту, в житті їх немає.
А ще, до 2019 року ''бариги'' розробляли свої системи ППО різної модифікації і одна з них ''Кільчень'', прийшовши до влади у 2019 році ці програми знищили. Можливо це був би правильний крок, якби створили свої потужніші, але уви, нічого не створили, а ці закатали в асфальт.
Декілька мільйонів українців прогнозували, а політики ні.
Нащо нам такі тупі політики, які не здатні прогнозувати те що прогнозували прості українці.
Коли б вони не такі тупі, то можливо змогли б щось придумати, щоб завадити нападу.