Взрывы в Киеве: жителей призывают оставаться в укрытиях

В столице во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о работе противовоздушной обороны сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

"В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в безопасных местах!", - написал он в Телеграме.

Местные жители также сообщают о звуках взрывов в разных районах города. Информация о возможных последствиях атаки пока уточняется.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре после взрыва в Голосеевском районе. По его словам, все службы направляются на место.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - добавил Кличко

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

