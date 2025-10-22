РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9079 посетителей онлайн
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев Взрывы на Киевщине
6 635 32

Взрывы в Киеве: жителей призывают оставаться в укрытиях

Атака на Киев 22 октября

В столице во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о работе противовоздушной обороны сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

"В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в безопасных местах!", - написал он в Телеграме.

Местные жители также сообщают о звуках взрывов в разных районах города. Информация о возможных последствиях атаки пока уточняется.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре после взрыва в Голосеевском районе. По его словам, все службы направляются на место.
"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - добавил Кличко

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

взрыв (6942) Киев (26258) атака (641) баллистические ракеты (453)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
цей Тимур Фіруддінович Мамедов(Ткаченко) жодного дня не був в армії. в 22му чкурнув із Києва в Ужгород. З якого хєра ця потвора, яка тільки вміє красти та торгувати хурмою, керує військовою адміністрацією Києва??
показать весь комментарий
22.10.2025 02:07 Ответить
+9
Пісюном чи відосиками?
показать весь комментарий
22.10.2025 01:48 Ответить
+9
балаболістичними ракетами. Це єдині ракети, яких в Україні випускають великими об'ємами.
показать весь комментарий
22.10.2025 01:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******, до зустрічі зі своїм казиться…..
показать весь комментарий
22.10.2025 01:40 Ответить
Встрєча одміняється.
Так що, панове за день-два буде масований авіанальот скаженого

.
показать весь комментарий
22.10.2025 02:03 Ответить
Зеля, давай вали по моцкві як обіцяв
показать весь комментарий
22.10.2025 01:47 Ответить
Пісюном чи відосиками?
показать весь комментарий
22.10.2025 01:48 Ответить
балаболістичними ракетами. Це єдині ракети, яких в Україні випускають великими об'ємами.
показать весь комментарий
22.10.2025 01:57 Ответить
Саміти «міру-мір» по Світу, у зелі з єрмаком…. «Мандрівники» з помічниками ригоАНАЛІВ, за гроші Українців, що Захищають Україну!!!
показать весь комментарий
22.10.2025 01:56 Ответить
А що ще робить мудак Ткаченко, окрім констатації усім відомого у телеграм та розкрадання бюджету?
показать весь комментарий
22.10.2025 01:47 Ответить
А деж дієва протидія, керівництва Київської військово-цивільної адміністрації та інших, призначеної зеленським??

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про військово-цивільні адміністрації»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.87)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-19#n17 № 650-VIII від 17.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.382
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/766-19#n131 № 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-19#n24 № 995-VIII від 04.02.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.108
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#n128 № 2268-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 10, ст.54
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2436 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1120-20#n2 № 1120-IX від 17.12.2020, ВВР, 2021, № 12, ст.97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1639-20#n104 № 1639-IX від 14.07.2021, ВВР, 2021, № 48, ст.387
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1658-20#n2 № 1658-IX від 15.07.2021, ВВР, 2021, № 45, ст.363
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#n6 № 2126-IX від 15.03.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#n881 № 2320-IX від 20.06.2022, ВВР, 2023, № 17, ст.75
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3022-20#n349 № 3022-IX від 10.04.2023, ВВР, 2023, № 65, ст.225
показать весь комментарий
22.10.2025 01:58 Ответить
Київська військово-цивільна адміністрація по боротьбі з законно обраної киянами владою - Київрадою та Мером

.
показать весь комментарий
22.10.2025 02:17 Ответить
Як де? Кличку протидіє. Для того і поставили.
показать весь комментарий
22.10.2025 03:50 Ответить
а безпечні місця при балістиці то де? в метро усі не помістяться і не добіжать, якби й хотіли
показать весь комментарий
22.10.2025 01:50 Ответить
Мабуть там, звідки пише цей ЗЕлений басурманин.
показать весь комментарий
22.10.2025 01:52 Ответить
Рузкіх треба винищити всіх до єдиного.
Усі 89 млн, що ще залишилися.
Самок, личинок без огляду на вік і стать.
УСІХ.
показать весь комментарий
22.10.2025 01:55 Ответить
5 та 6 ТЕЦ всьо. Добили.

Скільки газогенераторів по програмі розподілення генеруючих потужностей розгорнула ЗЄ-влада?

Ах да. Вони ж планували пиляти бабло на кацапському реакторі, а не рятувати Україну.
показать весь комментарий
22.10.2025 02:03 Ответить
Всі гроші пішли на закупівлю смертоносних ракет Фламінго золотих унітазів в новому австрійському будинку міндіча
показать весь комментарий
22.10.2025 02:21 Ответить
От вам і мирні консультації і саміти миру. Зате всі і в Україні і в Європі вже проводять саміти і мріють як вони будуть підписувати мир і ділити бабосіки на відбудову України
показать весь комментарий
22.10.2025 02:04 Ответить
цей Тимур Фіруддінович Мамедов(Ткаченко) жодного дня не був в армії. в 22му чкурнув із Києва в Ужгород. З якого хєра ця потвора, яка тільки вміє красти та торгувати хурмою, керує військовою адміністрацією Києва??
показать весь комментарий
22.10.2025 02:07 Ответить
Бо потужний лідор ЗЄ сам не дуже виконував свої громадянські обов'язки.
показать весь комментарий
22.10.2025 02:13 Ответить
Цікаво, увесь негатив переводять на Зеленського, начебто він бомбив
показать весь комментарий
22.10.2025 03:06 Ответить
робота у них така....
показать весь комментарий
22.10.2025 03:15 Ответить
Негатив на зеленского потому что благодаря ему война настолько кровава, благодаря ему готовились к шашлыкам,крали на будивныцтве,закрыли ракетные программы,здали Юг,чонгар и много чего ещё. С ****** и болотом и так все понятно,они пидаров и нелюди,но просрал страну именно зеля
показать весь комментарий
22.10.2025 05:18 Ответить
просрали країну виборці, бо треба бути повним дундуком, щоби обрати президентом і верховним головнокомандуючим чувачка з важкою савєцькою сімейною спадковістю, якого за гроші купили в москві у маслякова компрадор коломойський і антиукраїнець медведчук. І при чому цей засранець з 2004 року не маскувався і не приховував свій антиукраінізм. Як кажуть - бачили очі що купували, ....
Дуже дивно було би чекати від нього чогось іншого, тому дивно тепер читати прокльони в бік цоього персонажа серіалу, який у 22-у році попав у полон, і виконує те, що від нього вимагають обставини.
показать весь комментарий
22.10.2025 06:03 Ответить
Согласен с вами,но это не снимает вины с зеленского.
показать весь комментарий
22.10.2025 06:35 Ответить
звісно з будь-якого злочинця провина не знімається за злочин, але це не знімає відповідальності з тих, хто його обрав. Бо наступний раз тіж самі люди (хто ще буде живий або не загубиться в аргентинщині) оберуть краснянського, і історія повториться знов, вже для їх дітей, а потім оберуть синявського, то вже буде для їхніх онуків... чи не достатньо було совкових граблів - кравчука, кучми, яника??... Історія вчить тому, що історія нікого нічому не навчила. І я ще ні разу не чув від тих хто слав у квітні 19-го у мій бік прокльони, не те що вибачення, а хоча би визнання своого помилкового вибору просто словами через рот. І думаю, що не почую, бо у моєму оточенні їх стає все менше і менше. Але це не гарантує від вибору чергового популіста, бо кількість довбойобів у будь-якому суспільстві величина більш-менш стала.
показать весь комментарий
22.10.2025 06:57 Ответить
Це наслідки дій влади Зе з 2019 року, коли замість підготовки до війни, будувати захисні споруди по лінії зіткнення - будували дороги та відводили наші ЗСУ в чисте поле. Замість побудови створених ''баригою'' ракет: ''нептун'', ''сапсан'', ''вільха'', ''стугна'' та інші будували інфраструктуру для руху челенжерів в Крим, замість мінувати мінні поля - розміновували їх. Головне гасло тоді було ''перестать стрелять'', ''росіяни тожє люді, одяг народ'', ''нараду нє будєт, будут шашликі''... Що вже забулися?
А сьогодні потрібно брати суперові на марафоні ракети ''Фламінго'' і бити по ворогу. По відосах ці ракети потужні, а по факту, в житті їх немає.
А ще, до 2019 року ''бариги'' розробляли свої системи ППО різної модифікації і одна з них ''Кільчень'', прийшовши до влади у 2019 році ці програми знищили. Можливо це був би правильний крок, якби створили свої потужніші, але уви, нічого не створили, а ці закатали в асфальт.
показать весь комментарий
22.10.2025 06:08 Ответить
Після 2014 року один з впливових тоді політиків сказав, що ніхто не знав, що росія нападе.

Декілька мільйонів українців прогнозували, а політики ні.

Нащо нам такі тупі політики, які не здатні прогнозувати те що прогнозували прості українці.
Коли б вони не такі тупі, то можливо змогли б щось придумати, щоб завадити нападу.
показать весь комментарий
22.10.2025 04:51 Ответить
В політику розумній людині важко пробитись, якщо взагалі не неможливо. В Україні так точно. До влади приходять хитріші, гнучкіші, без совісті і моралі. Ті хто може легко найобувати простих людей, йти по головах, красиво *******, вішати локшину на вуха.. для таких людей місця для розуму залишається мало.
показать весь комментарий
22.10.2025 05:14 Ответить
Україна висловила готовність до закінчення війни,а це називається початок дипломатії,так вчора гундосив ************* лІдар всесвіту.
показать весь комментарий
22.10.2025 05:47 Ответить
 
 