РФ вперше випустила КАБ в бік Полтавщини
Повітряні сили вперше повідомили про пуск російськими військами КАБ з Харківщини на Полтавщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, це перша згадка про пуск керованої авіаційної бомби в бік Полтавської області.
Відомо, що в Полтавській області оголошували повітряну тривогу.
Атака КАБами
Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялось, що російські загарбники вперше від початку повномасштабного вторгнення атакували Миколаїв КАБами.
Також відомо, що 18 жовтня вперше вдарили по Лозовій на Харківщині реактивним КАБом, який пролетів 130 км.
У 2024 році повідомлялось, що російські загарбники змінили конструкцію КАБів, щоб вони почали літати далі.
+13 Denys Den
+8 Petr Sidorov
+8 Михайло Иляш
А ваші кацапські НПЗ і штаби самі по собі палають, так ботяро?.
"Я бачу що от от наближається справедливий мир" - ЗЕ
" Треба закінчити війну там де є" - Трамп
.....там десь ще мав бути "острів миру" Орбана
і якщо 2 із них точно агенти КГБ....то питання а точно третій ні?
Все буває вперше, розумію.... Тут головне, щоб не було системним!!!!!!
І це системно, як і тривоги.
Захід всцикається від іноді десятка бпла.
Дійсно, а як це вони мали право пролетіти області і долетіти аж на захід?
В нас таке як війна, чи як? Чи може комусь лише дерибан?
Тепер у ВСУ СТВОРИЛИ УОС- Угрупування об'єднаних сил, треба же десь подіти генералів і полковників, та інших старших офіцерів, НЕ на фронт ім же йти. Вони будуть упорядковані Драпатому.