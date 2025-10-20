УКР
РФ вперше випустила КАБ в бік Полтавщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, це перша згадка про пуск керованої авіаційної бомби в бік Полтавської області.

Відомо, що в Полтавській області оголошували повітряну тривогу.

Атака КАБами

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялось, що російські загарбники вперше від початку повномасштабного вторгнення атакували Миколаїв КАБами.

Також відомо, що 18 жовтня вперше вдарили по Лозовій на Харківщині реактивним КАБом, який пролетів 130 км.

У 2024 році повідомлялось, що російські загарбники змінили конструкцію КАБів, щоб вони почали літати далі.

Читайте: Вночі ворог атакував Полтавщину безпілотниками: виникла пожежа на складі готової продукції. ФОТОрепортаж

обстріл (31438) Повітряні сили (3086) КАБ (448) Полтавська область (1258)
Топ коментарі
+13
Мы этим " длинным( нептуном", ударим по клавишам рояля!
показати весь коментар
20.10.2025 12:03 Відповісти
+8
А ми довгий Нептун куди будемо запускати нарешті?
показати весь коментар
20.10.2025 12:02 Відповісти
+8
2-3 новини нижче

"Я бачу що от от наближається справедливий мир" - ЗЕ
" Треба закінчити війну там де є" - Трамп
.....там десь ще мав бути "острів миру" Орбана

і якщо 2 із них точно агенти КГБ....то питання а точно третій ні?
показати весь коментар
20.10.2025 12:04 Відповісти
А ми довгий Нептун куди будемо запускати нарешті?
показати весь коментар
20.10.2025 12:02 Відповісти
Мы этим " длинным( нептуном", ударим по клавишам рояля!
показати весь коментар
20.10.2025 12:03 Відповісти
Після виборів. (Це якщо 73% дурні знову не проголосують за якогось московського клоуна).
показати весь коментар
20.10.2025 12:04 Відповісти
А вже давно запускають. Тільки Нептун у багато раз дорожчий за КАБи і не може бути відповіддю на них чисто з економічних причин.
показати весь коментар
20.10.2025 12:04 Відповісти
Давно запускають-запускають приладом по губах наївного електорату, та все ніяк не вистрелить😏
показати весь коментар
20.10.2025 13:49 Відповісти
Саме так, віримо дружно свіженькому ботику з Реєстрацією: 20.08.2025.
А ваші кацапські НПЗ і штаби самі по собі палають, так ботяро?.
показати весь коментар
20.10.2025 14:02 Відповісти
2-3 новини нижче

"Я бачу що от от наближається справедливий мир" - ЗЕ
" Треба закінчити війну там де є" - Трамп
.....там десь ще мав бути "острів миру" Орбана

і якщо 2 із них точно агенти КГБ....то питання а точно третій ні?
показати весь коментар
20.10.2025 12:04 Відповісти
У відповідь буде поховання загиблих і потужна гра хрєном на роялі.
показати весь коментар
20.10.2025 12:06 Відповісти
"... пуск російськими військами КАБ з Харківщини на Полтавщину..." - а коли БПЛА через Суми або Чернігів летять на захід України ? І не збиваються.... Це не Новина?
Все буває вперше, розумію.... Тут головне, щоб не було системним!!!!!!
показати весь коментар
20.10.2025 12:07 Відповісти
На сході та в центрі сотні бпла кожну ніч.
І це системно, як і тривоги.
Захід всцикається від іноді десятка бпла.
Дійсно, а як це вони мали право пролетіти області і долетіти аж на захід?
В нас таке як війна, чи як? Чи може комусь лише дерибан?
показати весь коментар
20.10.2025 12:29 Відповісти
А чим їх тут збивати? Отими столітніми браунінгами які не дострілюють до тих БПЛА?
показати весь коментар
20.10.2025 13:26 Відповісти
Члєнограй,де обіцяні ще рік тому наші КАБи?
показати весь коментар
20.10.2025 12:14 Відповісти
Ну і де КАБи, які по вечерним доповідям перемог від зеленського ще у минулому році потужно почали виробляти тисячами на місяць?
показати весь коментар
20.10.2025 12:28 Відповісти
Де,де? У голові найвеличнішого, у планах на майбутнє
показати весь коментар
20.10.2025 12:38 Відповісти
Їх почали виробляти по телевізору. В реальному житті нічого нема.
показати весь коментар
20.10.2025 12:41 Відповісти
ВЕРХОВНИЙ приняв рішення утворити новий вид підрозділу для перемоги.
Тепер у ВСУ СТВОРИЛИ УОС- Угрупування об'єднаних сил, треба же десь подіти генералів і полковників, та інших старших офіцерів, НЕ на фронт ім же йти. Вони будуть упорядковані Драпатому.
показати весь коментар
20.10.2025 12:42 Відповісти
Що там з українським кабом, який нібито пройшов випробування і нібито існує? Чи не склав він компанію фламінгами, вільха та іншим казковим представникам української ракетної флори та фауни?
показати весь коментар
20.10.2025 13:51 Відповісти
Всі вони відлетіли у теплі країни . Разом з розробниками.
показати весь коментар
20.10.2025 13:54 Відповісти
 
 