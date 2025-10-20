РФ вперше випустила КАБ в бік Полтавщини

Повітряні сили вперше повідомили про пуск російськими військами КАБ з Харківщини на Полтавщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, це перша згадка про пуск керованої авіаційної бомби в бік Полтавської області.

Відомо, що в Полтавській області оголошували повітряну тривогу.

Атака КАБами

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялось, що російські загарбники вперше від початку повномасштабного вторгнення атакували Миколаїв КАБами.

Також відомо, що 18 жовтня вперше вдарили по Лозовій на Харківщині реактивним КАБом, який пролетів 130 км.

У 2024 році повідомлялось, що російські загарбники змінили конструкцію КАБів, щоб вони почали літати далі.

