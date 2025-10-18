Вночі ворог атакував Полтавщину безпілотниками: виникла пожежа на складі готової продукції. ФОТОрепортаж

У ніч проти 18 жовтня російські безпілотники вкотре атакували Полтавську область. У регіоні працювала ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Володимир Когут та у ДСНС України.

"Внаслідок падіння безпілотника у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств. Зайнялася пожежа, яка була ліквідована підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив Когут.

За інформацією ДСНС, пожежа виникла на складі готової продукції одного з підприємств міста.

"Вогонь охопив близько 1500 кв. м приміщення. Рятувальники ліквідували займання. Інформації про постраждалих не надходило.

До гасіння залучалися 63 рятувальники та 15 одиниць техніки ДСНС", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 18 жовтня, у Черкасах, Полтаві та Запорізькій області пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

