Новини Атака безпілотників на Полтавщину
Вночі ворог атакував Полтавщину безпілотниками: виникла пожежа на складі готової продукції. ФОТОрепортаж

У ніч проти 18 жовтня російські безпілотники вкотре атакували Полтавську область. У регіоні працювала ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Володимир Когут та у ДСНС України.

"Внаслідок падіння безпілотника у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств. Зайнялася пожежа, яка була ліквідована підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив Когут.

За інформацією ДСНС, пожежа виникла  на складі готової продукції одного з підприємств міста.

"Вогонь охопив близько 1500 кв. м приміщення. Рятувальники ліквідували займання. Інформації про постраждалих не надходило.

До гасіння залучалися 63 рятувальники та 15 одиниць техніки ДСНС",  - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 18 жовтня, у Черкасах, Полтаві та Запорізькій області пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Полтавщині ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського комбінованого удару. ФОТОрепортаж

безпілотник (5052) обстріл (31414) Полтавська область (1255)
