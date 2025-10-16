На Полтавщині ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського комбінованого удару. ФОТОрепортаж
У Полтавській області рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського комбінованого удару у ніч проти 16 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.
Ціллю ворога стала енергетична інфраструктура регіону. Внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджені об'єкти нафтогазової промисловості.
До ліквідації наслідків удару залучалися 153 рятувальники та 36 одиниць техніки ДСНС.
Раніше у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК також заявили, що вночі 16 жовтня російські окупаційні війська завдали нового ракетного удару по газовидобувній інфраструктурі в Полтавській області. Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.
Керівник Полтавської ОВА Володимир Когут також повідомив про пошкодження обʼєктів нафтогазової промисловості на території регіону.
