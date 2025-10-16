РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10703 посетителя онлайн
Новости Фото Удар россиян по Полтавщине Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
656 0

На Полтавщине ликвидировали пожары, возникшие в результате российского комбинированного удара. ФОТОрепортаж

В Полтавской области спасатели ликвидировали пожары, которые возникли в результате российского комбинированного удара в ночь на 16 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

Целью врага стала энергетическая инфраструктура региона. В результате попаданий и падения обломков повреждены объекты нефтегазовой промышленности.

К ликвидации последствий удара привлекались 153 спасателя и 36 единиц техники ГСЧС.

Также читайте: Ночью россияне нанесли 12 ракетных и 56 ударов БПЛА по энергетической системе и газонефтяной инфраструктуре Харьковщины, - ОВА

Комбинированный удар РФ по Полтавской области вызвал пожары на объектах энергетики.
Комбинированный удар РФ по Полтавской области вызвал пожары на объектах энергетики.
Комбинированный удар РФ по Полтавской области вызвал пожары на объектах энергетики.
Комбинированный удар РФ по Полтавской области вызвал пожары на объектах энергетики.
Комбинированный удар РФ по Полтавской области вызвал пожары на объектах энергетики.
Комбинированный удар РФ по Полтавской области вызвал пожары на объектах энергетики.
Комбинированный удар РФ по Полтавской области вызвал пожары на объектах энергетики.

Ранее в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК также заявили, что ночью 16 октября российские оккупационные войска нанесли новый ракетный удар по газодобывающей инфраструктуре в Полтавской области. В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.

Руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут также сообщил о повреждении объектов нефтегазовой промышленности на территории региона.

Автор: 

пожар (6053) ГСЧС (5169) Полтавская область (1286)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 