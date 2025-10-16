На Полтавщине ликвидировали пожары, возникшие в результате российского комбинированного удара. ФОТОрепортаж
В Полтавской области спасатели ликвидировали пожары, которые возникли в результате российского комбинированного удара в ночь на 16 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.
Целью врага стала энергетическая инфраструктура региона. В результате попаданий и падения обломков повреждены объекты нефтегазовой промышленности.
К ликвидации последствий удара привлекались 153 спасателя и 36 единиц техники ГСЧС.
Ранее в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК также заявили, что ночью 16 октября российские оккупационные войска нанесли новый ракетный удар по газодобывающей инфраструктуре в Полтавской области. В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.
Руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут также сообщил о повреждении объектов нефтегазовой промышленности на территории региона.
