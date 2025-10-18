Ночью враг атаковал Полтавщину беспилотниками: возник пожар на складе готовой продукции. ФОТОрепортаж
В ночь на 18 октября российские беспилотники в очередной раз атаковали Полтавскую область. В регионе работала ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Владимир Когут и в ГСЧС Украины.
"В результате падения беспилотника в Полтавском районе было повреждено складское помещение одного из гражданских предприятий. Загорелся пожар, который был ликвидирован подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил Когут.
По информации ГСЧС, пожар возник на складе готовой продукции одного из предприятий города.
"Огонь охватил около 1500 кв. м помещения. Спасатели ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших не поступала.
К тушению привлекались 63 спасателя и 15 единиц техники ГСЧС", - отметили спасатели.
Напомним, в ночь на субботу, 18 октября, в Черкассах, Полтаве и Запорожской области прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.
