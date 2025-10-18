УКР
Росіяни вперше вдарили по Лозовій реактивним КАБом: бомба пролетіла 130 км. ФОТО

Сьогодні, 18 жовтня, збройні сили РФ завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова в Харківській області. Це вперше окупанти застосували для атаки на місто КАБ.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що по місту було завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ), випущеною з тимчасово окупованої території України.

РФ вперше вдарила по Лозовій КАБом

Це перший випадок застосування керованої авіабомби по м. Лозова. Додаткові деталі будуть повідомлені після завершення всіх слідчих та експертних дій", - зазначили в прокуратурі.

Пізніше у прокуратурі повідомили, що, за попередніми даними правоохоронців, по м. Лозова було завдано удару керованою авіаційною бомбою нової модифікації - УМПБ-5Р (реактивного типу), яка подолала відстань орієнтовно 130 км.

Нагадаємо, сьогодні близько 17:30 окупанти вдарили по житловому сектору міста Лозова в Харківській області, внаслідок чого сталася пожежа. За останніми даними, постраждали шестеро людей.

Раніше повідомлялося, що російські війська вперше з початку війни атакували Миколаїв КАБами.

Ща місяць-два - і рашисти будуть херячити по нам курованими авіабомбами, які летять 500 км.! А у нас один звіздьож замість і керованих бомб, і крилатих ракет і балістики!
Зе чекає допомоги від Трампа ,
отримавши вчора відверте посилання на .....ер
наразі буде звинувачувати не свої прой@би в Україні ,
а Трампа !
А наші КАБи були потужно та героїчно обіцяні ще на початку 2024 го.💪
