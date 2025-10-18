Росіяни вперше вдарили по Лозовій реактивним КАБом: бомба пролетіла 130 км. ФОТО
Сьогодні, 18 жовтня, збройні сили РФ завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова в Харківській області. Це вперше окупанти застосували для атаки на місто КАБ.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Так, зазначається, що по місту було завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ), випущеною з тимчасово окупованої території України.
Це перший випадок застосування керованої авіабомби по м. Лозова. Додаткові деталі будуть повідомлені після завершення всіх слідчих та експертних дій", - зазначили в прокуратурі.
Пізніше у прокуратурі повідомили, що, за попередніми даними правоохоронців, по м. Лозова було завдано удару керованою авіаційною бомбою нової модифікації - УМПБ-5Р (реактивного типу), яка подолала відстань орієнтовно 130 км.
Нагадаємо, сьогодні близько 17:30 окупанти вдарили по житловому сектору міста Лозова в Харківській області, внаслідок чого сталася пожежа. За останніми даними, постраждали шестеро людей.
Раніше повідомлялося, що російські війська вперше з початку війни атакували Миколаїв КАБами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
отримавши вчора відверте посилання на .....ер
наразі буде звинувачувати не свої прой@би в Україні ,
а Трампа !
Якщо еквівалентно оцінити суму допомоги від Рошену
«Ворог використовував 8-елементні антени в КАБ, зараз 12-елементні. Тобто щось їм теж не подобається. Але є одна дуже велика проблема з КАБ. Навіть якщо КАБ придушено, це все одно 250-500kг вибухівки. Це все одно величезна проблема, бо якщо на відстані 200 метрів від тебе впав КАБ, це навіть якщо не прямо акубаротравма, то все одно психологічний шок».
Основна увага зараз приділяється двом-трьом ключовим аспектам, каже Павленко: передусім, виявленню ворожих безпілотників, наведення на них засобів РЕБ та інформуванню людей про загрозу.
«У цьому напрямку ми сильні.
Безумовно.
І програмне забезпечення у нас є, і спеціальні системи інституційних бізнесів створені, і засобів достатньо.
Ну як достатньо… Ніколи не буває достатньо», - каже він.
.
Немного. У семи проверял. Нет там КАБов.
і терористом 🤬