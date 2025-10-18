Россияне впервые ударили по Лозовой реактивным КАБом: бомба пролетела 130 км. ФОТО
Сегодня, 18 октября, вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая на Харьковщине. Это впервые оккупанты применили для атаки на город КАБ.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
В частности, отмечается, что по городу был нанесен удар управляемой авиационной бомбой (КАБ), выпущенной с временно оккупированной территории Украины.
"Это первый случай применения управляемой авиабомбы по г. Лозовая. Дополнительные детали будут сообщены после завершения всех следственных и экспертных действий", - отметили в прокуратуре.
Позже в прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным правоохранителей, по г. Лозовая был нанесен удар управляемой авиационной бомбой новой модификации - УМПБ-5Р (реактивного типа), которая преодолела расстояние ориентировочно 130 км.
Напомним, сегодня около 17:30 оккупанты ударили по жилому сектору города Лозовая на Харьковщине, вследствие чего произошел пожар. По последним данным, пострадали шесть человек.
Ранее сообщалось, что российские войска впервые с начала войны атаковали Николаев КАБами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
отримавши вчора відверте посилання на .....ер
наразі буде звинувачувати не свої прой@би в Україні ,
а Трампа !
«Ворог використовував 8-елементні антени в КАБ, зараз 12-елементні. Тобто щось їм теж не подобається. Але є одна дуже велика проблема з КАБ. Навіть якщо КАБ придушено, це все одно 250-500kг вибухівки. Це все одно величезна проблема, бо якщо на відстані 200 метрів від тебе впав КАБ, це навіть якщо не прямо акубаротравма, то все одно психологічний шок».
Основна увага зараз приділяється двом-трьом ключовим аспектам, каже Павленко: передусім, виявленню ворожих безпілотників, наведення на них засобів РЕБ та інформуванню людей про загрозу.
«У цьому напрямку ми сильні.
Безумовно.
І програмне забезпечення у нас є, і спеціальні системи інституційних бізнесів створені, і засобів достатньо.
Ну як достатньо… Ніколи не буває достатньо», - каже він.
.
і терористом 🤬