Российский военный приказал расстрелять безоружного гражданского в Купянске - перехват разговора оккупантов. АУДИО
Воины 10-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ опубликовали перехват радиоэфира, в котором российский военнослужащий отдает приказ расстрелять гражданского в Купянске Харьковской области.
Соответствующая аудиозапись обнародована на странице корпуса в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"На записи - российский военный отдает приказ расстрелять безоружного гражданского. Без суда, без причины, без всякой капли человечности. Просто потому, что может. Это не случайность - это их стратегия террора. Они приходят не "освобождать" - они приходят убивать, пытать и запугивать. Их война - это война не с армией, а с мирным населением", - сказано в сообщении.
В 10-м корпусе отметили, что подобные действия оккупантов - это военные преступления и нарушение Женевских конвенций.
