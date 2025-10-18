Российский военный приказал расстрелять безоружного гражданского в Купянске - перехват разговора оккупантов. АУДИО

Воины 10-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ опубликовали перехват радиоэфира, в котором российский военнослужащий отдает приказ расстрелять гражданского в Купянске Харьковской области.

"На записи - российский военный отдает приказ расстрелять безоружного гражданского. Без суда, без причины, без всякой капли человечности. Просто потому, что может. Это не случайность - это их стратегия террора. Они приходят не "освобождать" - они приходят убивать, пытать и запугивать. Их война - это война не с армией, а с мирным населением", - сказано в сообщении.

В 10-м корпусе отметили, что подобные действия оккупантов - это военные преступления и нарушение Женевских конвенций.

