РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9530 посетителей онлайн
Новости Видео Военные преступления россиян
1 333 7

Рашист открыл стрельбу и убил трех гражданских на ВОТ Харьковщины, - перехват ГУР. АУДИО

Российский солдат открыл стрельбу в подъезде многоквартирного дома на временно оккупированной Харьковщине и смертельно ранил трех местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны, которое публикует перехват разговора оккупантов.

В разговоре захватчиков говорится, что российский оккупант стрелял по подъезду, ранив трех человек.

"Он вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих", - доложил непосредственный командир.

Сам преступник не выжил - по свидетельствам приспешников, погиб от собственных пуль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне убивают мужчин и прикрываются детьми как щитом: "У них есть приказ расстреливать гражданское население"

оккупация (10321) стрельба (3309) военные преступления (1515) ГУР (613) Харьковская область (1665)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як писав, російський філософ і фашист, ідол для )(уйла, - Методом селекції у россії вивели жахливих моральних виродків, у яких поняття Добра і Зла вивернуті. Усю свою історію ця нація борсається в лайні й при цьому бажає потопити в ньому весь світ. -
показать весь комментарий
03.10.2025 18:17 Ответить
Отак подивишся

здаля, на москаля-

І ніби справді він людина,

Іде собі, мов сиротина,

Очима - блим, губами - плям,

І десь трапляється хвилина,

Його буває майюже жаль,

А ближче підійдеш - СКОТИНА !
показать весь комментарий
03.10.2025 18:22 Ответить
Тому рашиських чортів треба тільки знищувати іншої мови ці виродки не розуміють.
показать весь комментарий
03.10.2025 18:28 Ответить
Солженіцин - про кацапів (хоч і сам був імперцем,що ще треба пошукать таких):

« Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.»

Деякі кажуть, що він цього, мовляв, не писав.
Це не має великого значення, НМД, бо текст відповідає істині.
показать весь комментарий
03.10.2025 18:43 Ответить
Це написав не солженіцин. Йому приписують авторство з липня 2010 року і саме на сайті Цензор.. Хтось з наших дописувачів забажав додати ваги цьому тексту і вигадав авторство солженіцина. Кацапські блогери у той час, протягом року, навіть розслідквання провели : перечитали усю його "літературу" і консультувалися з його дружиною. Вердикт: ето напісал какой-то соврємєнний бандеровєц, а ми тут голову ламаєм. І у цьому кацапи були праві. Мені автор відомий. Текст написано на сайті Главком у червні 2010 року, як коментар до короткої статті про знищення кацапами літака президента Польщі під смоленськом і як реакція на коменти кацапських тролів. Так що забудьте про солженіцина, він - кацапський шовініст, і написати такого не міг апріорі.
показать весь комментарий
03.10.2025 18:57 Ответить
Перекладаю з кацапської фєні : Фляга потєкла - здурів, з"їхав з глузду, збожеволів; Своі пулі - самі кацапи його застрелили, щоб ще й їх не перестріляв. Видається, логічний переклад.
показать весь комментарий
03.10.2025 18:45 Ответить
Цензор дістав.
В усьому інформаційному просторі раші українські захисники,які захищають свою землю,називають укрофашистами,укронацистами,бойовиками київського режиму і іншими образливими словами.
А тут так делікатно...
«російський солдат»...
Немає в раші солдатів!
показать весь комментарий
03.10.2025 18:47 Ответить
 
 