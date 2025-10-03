Рашист открыл стрельбу и убил трех гражданских на ВОТ Харьковщины, - перехват ГУР. АУДИО

Российский солдат открыл стрельбу в подъезде многоквартирного дома на временно оккупированной Харьковщине и смертельно ранил трех местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны, которое публикует перехват разговора оккупантов.

В разговоре захватчиков говорится, что российский оккупант стрелял по подъезду, ранив трех человек.

"Он вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих", - доложил непосредственный командир.

Сам преступник не выжил - по свидетельствам приспешников, погиб от собственных пуль.

