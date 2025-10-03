Рашист открыл стрельбу и убил трех гражданских на ВОТ Харьковщины, - перехват ГУР. АУДИО
Российский солдат открыл стрельбу в подъезде многоквартирного дома на временно оккупированной Харьковщине и смертельно ранил трех местных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны, которое публикует перехват разговора оккупантов.
В разговоре захватчиков говорится, что российский оккупант стрелял по подъезду, ранив трех человек.
"Он вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих", - доложил непосредственный командир.
Сам преступник не выжил - по свидетельствам приспешников, погиб от собственных пуль.
здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майюже жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА !
« Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.»
Деякі кажуть, що він цього, мовляв, не писав.
Це не має великого значення, НМД, бо текст відповідає істині.
В усьому інформаційному просторі раші українські захисники,які захищають свою землю,називають укрофашистами,укронацистами,бойовиками київського режиму і іншими образливими словами.
А тут так делікатно...
«російський солдат»...
Немає в раші солдатів!