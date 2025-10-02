Россияне убивают мужчин и прикрываются детьми как щитом: "У них есть приказ расстреливать гражданское население"
Военнослужащие армии России имеют прямой приказ убивать во время наступательных действий гражданских мужчин, а детей и женщин использовать как "живой щит".
Об этом рассказали украинские военные во время пресс-конференции в пресс-центре "Накипело" в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Купянске фактор наличия в городе гражданского населения очень усложняет выполнение боевых задач Силам обороны Украины. Потому что есть четкие доказательные данные - это и свидетельства пленных, и факты подтверждения из других источников, что враг имеет четкий приказ уничтожать мужчин, а детей, пожилых людей, женщин делать живым щитом", - сказал начальник коммуникационного подразделения Группировки войск "Север" Вадим Мысник.
Также оккупанты сами переодеваются в гражданскую одежду, чтобы изображать из себя местных и передвигаться по территории населенных пунктов и проникать в ближний тыл подразделений Сил обороны.
Учитывая это, наличие в городе гражданских существенно усложняет задачу украинских военных по организации обороны.
"Нам достоверно известно из допросов пленных, что у них есть приказ расстреливать гражданское население, захватывать дома - и в случае, если будут сопротивляться - убивать всех".
Чего только стоит один тайный указ Сталина
О призыве молодых женщин
Их собирались использовать в армии
С одной целью
Как сексуальные объекты
А почему?
А потому что солдаты и офицеры Красной Армии
Насиловали гражданское население
Везде
И им взамен дали советских девыше в
Которых просто во взводах насиловали все подряд
Девушки,чтобы выжить
Соглашались быть полевыми женами офицеров
Только чтобы избежать массового насилия
А когда Красная Армия зашла в Европу
Она оттянулась по полной
Европа тогда содрогнулась
Такого сексуального насилия не знала ни одна война в мире
Про это не написаны книги
Не сняты фильмы
Это почти запретная тема
Немецкие историки ,написавшие об этом
Лет 15 ждали разрешения на публикацию
Можете прочитать книгу очевидца
Под названием ВОЙНА ВСЕ СПИШЕТ
Ничего страшнее и омерзительнее
Я не читала
Кожен чоловік у цивільному має визнаватися перевдягненим ворогом. Всі не-вороги звідти вже виїхали.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев