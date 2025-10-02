Россияне убивают мужчин и прикрываются детьми как щитом: "У них есть приказ расстреливать гражданское население"

Военнослужащие армии России имеют прямой приказ убивать во время наступательных действий гражданских мужчин, а детей и женщин использовать как "живой щит".

Об этом рассказали украинские военные во время пресс-конференции в пресс-центре "Накипело" в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Купянске фактор наличия в городе гражданского населения очень усложняет выполнение боевых задач Силам обороны Украины. Потому что есть четкие доказательные данные - это и свидетельства пленных, и факты подтверждения из других источников, что враг имеет четкий приказ уничтожать мужчин, а детей, пожилых людей, женщин делать живым щитом", - сказал начальник коммуникационного подразделения Группировки войск "Север" Вадим Мысник.

Также оккупанты сами переодеваются в гражданскую одежду, чтобы изображать из себя местных и передвигаться по территории населенных пунктов и проникать в ближний тыл подразделений Сил обороны.

Учитывая это, наличие в городе гражданских существенно усложняет задачу украинских военных по организации обороны.