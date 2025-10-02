РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9779 посетителей онлайн
Новости Военные преступления россиян
2 250 9

Россияне убивают мужчин и прикрываются детьми как щитом: "У них есть приказ расстреливать гражданское население"

Командир оккупантов отдает приказ убивать гражданских

Военнослужащие армии России имеют прямой приказ убивать во время наступательных действий гражданских мужчин, а детей и женщин использовать как "живой щит".

Об этом рассказали украинские военные во время пресс-конференции в пресс-центре "Накипело" в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Купянске фактор наличия в городе гражданского населения очень усложняет выполнение боевых задач Силам обороны Украины. Потому что есть четкие доказательные данные - это и свидетельства пленных, и факты подтверждения из других источников, что враг имеет четкий приказ уничтожать мужчин, а детей, пожилых людей, женщин делать живым щитом", - сказал начальник коммуникационного подразделения Группировки войск "Север" Вадим Мысник.

Также оккупанты сами переодеваются в гражданскую одежду, чтобы изображать из себя местных и передвигаться по территории населенных пунктов и проникать в ближний тыл подразделений Сил обороны.

Учитывая это, наличие в городе гражданских существенно усложняет задачу украинских военных по организации обороны.

"Нам достоверно известно из допросов пленных, что у них есть приказ расстреливать гражданское население, захватывать дома - и в случае, если будут сопротивляться - убивать всех".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине россияне вывозят трупы своих приспешников только в случае высокого звания, или когда за это платят родственники

Автор: 

армия РФ (20751) россия (97491)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось здивований?
показать весь комментарий
02.10.2025 15:14 Ответить
А що, на расії є люди?
показать весь комментарий
02.10.2025 15:16 Ответить
Традиции Красной армии всегда были такими
Чего только стоит один тайный указ Сталина
О призыве молодых женщин
Их собирались использовать в армии
С одной целью
Как сексуальные объекты
А почему?
А потому что солдаты и офицеры Красной Армии
Насиловали гражданское население
Везде
И им взамен дали советских девыше в
Которых просто во взводах насиловали все подряд
Девушки,чтобы выжить
Соглашались быть полевыми женами офицеров
Только чтобы избежать массового насилия
А когда Красная Армия зашла в Европу
Она оттянулась по полной
Европа тогда содрогнулась
Такого сексуального насилия не знала ни одна война в мире
Про это не написаны книги
Не сняты фильмы
Это почти запретная тема
Немецкие историки ,написавшие об этом
Лет 15 ждали разрешения на публикацию
Можете прочитать книгу очевидца
Под названием ВОЙНА ВСЕ СПИШЕТ
Ничего страшнее и омерзительнее
Я не читала
показать весь комментарий
02.10.2025 15:16 Ответить
Воїни, не зважайте на ждунів. На лінії вогню цивільних уже не буває. Усі є ціллю. Кожен мав можливість завчасно виїхати. З-за цих йолопів наші захисники не повинні гинути. Вогонь - по усьому, що рухається або дихає, окрім тварин, звісно.
показать весь комментарий
02.10.2025 15:19 Ответить
за сотні років історії боліт нічого не змінюється.....цивілізація як і історія встали на паузу.....
показать весь комментарий
02.10.2025 15:20 Ответить
" окупанти самі перевдягаються в цивільний одяг, щоб вдавати з себе місцевих і пересуватися по території населених пунктів"

Кожен чоловік у цивільному має визнаватися перевдягненим ворогом. Всі не-вороги звідти вже виїхали.
показать весь комментарий
02.10.2025 15:22 Ответить
Так здається ще в 14-році під час окупації сходу їхній вождь путін казав: "... а ми перед танками пустимо жінок і дітей...".
показать весь комментарий
02.10.2025 15:33 Ответить
так, як і пиня в 14 році обіцяв..
показать весь комментарий
02.10.2025 15:49 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
02.10.2025 15:59 Ответить
 
 