Росіяни вбивають чоловіків і прикриваються дітьми як щитом: "У них є наказ розстрілювати цивільне населення"
Військовослужбовці армії Росії мають прямий наказ вбивати під час наступальних дій цивільних чоловіків, а дітей і жінок використовувати як "живий щит".
Про це розповіли українські військові під час пресконференції в пресцентрі "Накипіло" у Харкові, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У Куп’янську фактор наявності в місті цивільного населення дуже ускладнює виконання бойових завдань Силам оборони України. Бо є чіткі доказові дані — це і свідчення полонених, і факти підтвердження з інших джерел, що ворог має чіткий наказ знищувати чоловіків, а дітей, літніх людей, жінок робити живим щитом", - сказав начальник комунікаційного підрозділу Угруповання військ "Північ" Вадим Мисник.
Також окупанти самі перевдягаються в цивільний одяг, щоб вдавати з себе місцевих і пересуватися по території населених пунктів та проникати в ближній тил підрозділів Сил оборони.
З огляду на це наявність у місті цивільних суттєво ускладнює завдання українських військових з організації оборони.
"Нам достовірно відомо з допитів полонених, що у них є наказ розстрілювати цивільне населення, захоплювати будинки - й у разі, якщо будуть чинити опір - убивати всіх".
ні з кацапів, ні з місцевих ждунів, ні з нашої ЗЄльоной влади -
чому в зоні бойових дій перебувають діти ?
живий щит на нулі - вже не проблеми ЗСУ
життя Воїнів понад усе !
.
Чего только стоит один тайный указ Сталина
О призыве молодых женщин
Их собирались использовать в армии
С одной целью
Как сексуальные объекты
А почему?
А потому что солдаты и офицеры Красной Армии
Насиловали гражданское население
Везде
И им взамен дали советских девыше в
Которых просто во взводах насиловали все подряд
Девушки,чтобы выжить
Соглашались быть полевыми женами офицеров
Только чтобы избежать массового насилия
А когда Красная Армия зашла в Европу
Она оттянулась по полной
Европа тогда содрогнулась
Такого сексуального насилия не знала ни одна война в мире
Про это не написаны книги
Не сняты фильмы
Это почти запретная тема
Немецкие историки ,написавшие об этом
Лет 15 ждали разрешения на публикацию
Можете прочитать книгу очевидца
Под названием ВОЙНА ВСЕ СПИШЕТ
Ничего страшнее и омерзительнее
Я не читала
Кожен чоловік у цивільному має визнаватися перевдягненим ворогом. Всі не-вороги звідти вже виїхали.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев