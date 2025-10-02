Росіяни вбивають чоловіків і прикриваються дітьми як щитом: "У них є наказ розстрілювати цивільне населення"

Військовослужбовці армії Росії мають прямий наказ вбивати під час наступальних дій цивільних чоловіків, а дітей і жінок використовувати як "живий щит".

Про це розповіли українські військові під час пресконференції в пресцентрі "Накипіло" у Харкові, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Куп’янську фактор наявності в місті цивільного населення дуже ускладнює виконання бойових завдань Силам оборони України. Бо є чіткі доказові дані — це і свідчення полонених, і факти підтвердження з інших джерел, що ворог має чіткий наказ знищувати чоловіків, а дітей, літніх людей, жінок робити живим щитом", - сказав начальник комунікаційного підрозділу Угруповання військ "Північ" Вадим Мисник.

Також окупанти самі перевдягаються в цивільний одяг, щоб вдавати з себе місцевих і пересуватися по території населених пунктів та проникати в ближній тил підрозділів Сил оборони.

З огляду на це наявність у місті цивільних суттєво ускладнює завдання українських військових з організації оборони.