УКР
Новини Воєнні злочини російських окупантів
Росіяни вбивають чоловіків і прикриваються дітьми як щитом: "У них є наказ розстрілювати цивільне населення"

Командир окупантів віддає наказ убивати цивільних

Військовослужбовці армії Росії мають прямий наказ вбивати під час наступальних дій цивільних чоловіків, а дітей і жінок використовувати як "живий щит".

Про це розповіли українські військові під час пресконференції в пресцентрі "Накипіло" у Харкові, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Куп’янську фактор наявності в місті цивільного населення дуже ускладнює виконання бойових завдань Силам оборони України. Бо є чіткі доказові дані — це і свідчення полонених, і факти підтвердження з інших джерел, що ворог має чіткий наказ знищувати чоловіків, а дітей, літніх людей, жінок робити живим щитом", - сказав начальник комунікаційного підрозділу Угруповання військ "Північ" Вадим Мисник.

Також окупанти самі перевдягаються в цивільний одяг, щоб вдавати з себе місцевих і пересуватися по території населених пунктів та проникати в ближній тил підрозділів Сил оборони.

З огляду на це наявність у місті цивільних суттєво ускладнює завдання українських військових з організації оборони. 

"Нам достовірно відомо з допитів полонених, що у них є наказ розстрілювати цивільне населення, захоплювати будинки - й у разі, якщо будуть чинити опір - убивати всіх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині росіяни вивозять трупи своїх поплічників лише в разі високого звання, або коли за це платять родичі

армія рф (18907) росія (68158)
+7
Традиции Красной армии всегда были такими
Чего только стоит один тайный указ Сталина
О призыве молодых женщин
Их собирались использовать в армии
С одной целью
Как сексуальные объекты
А почему?
А потому что солдаты и офицеры Красной Армии
Насиловали гражданское население
Везде
И им взамен дали советских девыше в
Которых просто во взводах насиловали все подряд
Девушки,чтобы выжить
Соглашались быть полевыми женами офицеров
Только чтобы избежать массового насилия
А когда Красная Армия зашла в Европу
Она оттянулась по полной
Европа тогда содрогнулась
Такого сексуального насилия не знала ни одна война в мире
Про это не написаны книги
Не сняты фильмы
Это почти запретная тема
Немецкие историки ,написавшие об этом
Лет 15 ждали разрешения на публикацию
Можете прочитать книгу очевидца
Под названием ВОЙНА ВСЕ СПИШЕТ
Ничего страшнее и омерзительнее
Я не читала
02.10.2025 15:16 Відповісти
+6
А що, на расії є люди?
02.10.2025 15:16 Відповісти
+5
Воїни, не зважайте на ждунів. На лінії вогню цивільних уже не буває. Усі є ціллю. Кожен мав можливість завчасно виїхати. З-за цих йолопів наші захисники не повинні гинути. Вогонь - по усьому, що рухається або дихає, окрім тварин, звісно.
02.10.2025 15:19 Відповісти
Хтось здивований?
02.10.2025 15:14 Відповісти
ніхто.
ні з кацапів, ні з місцевих ждунів, ні з нашої ЗЄльоной влади -

чому в зоні бойових дій перебувають діти ?
живий щит на нулі - вже не проблеми ЗСУ
життя Воїнів понад усе !

.
02.10.2025 17:13 Відповісти
за сотні років історії боліт нічого не змінюється.....цивілізація як і історія встали на паузу.....
02.10.2025 15:20 Відповісти
" окупанти самі перевдягаються в цивільний одяг, щоб вдавати з себе місцевих і пересуватися по території населених пунктів"

Кожен чоловік у цивільному має визнаватися перевдягненим ворогом. Всі не-вороги звідти вже виїхали.
02.10.2025 15:22 Відповісти
Так здається ще в 14-році під час окупації сходу їхній вождь путін казав: "... а ми перед танками пустимо жінок і дітей...".
02.10.2025 15:33 Відповісти
так, як і пиня в 14 році обіцяв..
02.10.2025 15:49 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
02.10.2025 15:59 Відповісти
 
 