На Харківщині росіяни вивозять трупи своїх поплічників лише в разі високого звання, або коли за це платять родичі

Трупи ліквідованих у прикордонні на півночі Харківської області окупантів російське командування евакуює лише в разі високого військового звання загиблого, або ж коли за це платять родичі.

Про це розповів пресофіцер 2-го корпусу "Хартія" Національної гвардії України Володимир Дегтярьов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є окремий чорний ринок з повернення тіл. Зазвичай ніхто нікого не забирає. Якщо забирають, то це або командир доволі високопоставлений, навіть не роти, а вище. Або родичі заплатили комусь з командування, щоб отримати тіло назад", - сказав він.

Зараз у прикордонні на північ від Харкова російські війська займають позиції між селами Глибоке та Лук’янці Липецької громади. Переважно це невеликі групи солдатів, які перетинають кордон пішки.

Зробити це ворогу не вдається, оскільки в зоні відповідальності 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія" Національної гвардії України створено непрохідну для окупантів kill-зону. "Дороги смерті" у ній буквально всіяні тілами знищених окупантів.

