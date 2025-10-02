УКР
На Харківщині росіяни вивозять трупи своїх поплічників лише в разі високого звання, або коли за це платять родичі

Чорний ринок з повернення тіл російських загарбників

Трупи ліквідованих у прикордонні на півночі Харківської області окупантів російське командування евакуює лише в разі високого військового звання загиблого, або ж коли за це платять родичі.

Про це розповів пресофіцер 2-го корпусу "Хартія" Національної гвардії України Володимир Дегтярьов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є окремий чорний ринок з повернення тіл. Зазвичай ніхто нікого не забирає. Якщо забирають, то це або командир доволі високопоставлений, навіть не роти, а вище. Або родичі заплатили комусь з командування, щоб отримати тіло назад", - сказав він.

Зараз у прикордонні на північ від Харкова російські війська займають позиції між селами Глибоке та Лук’янці Липецької громади. Переважно це невеликі групи солдатів, які перетинають кордон пішки.

Зробити це ворогу не вдається, оскільки в зоні відповідальності 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія" Національної гвардії України створено непрохідну для окупантів kill-зону. "Дороги смерті" у ній буквально всіяні тілами знищених окупантів.

Також читайте: Доба на Харківщині: у Балаклії кількість поранених зросла до 15, ворог застосовував по області різні види озброєння. ФОТОрепортаж

армія рф (18907) росія (68158) Національна гвардія (1654) Харківська область (1684)
То ясно, кому це російське сміття потрібне, воно навіть саме собі було непотрібне.
02.10.2025 11:48 Відповісти
Невірно висловився, не сміття.. Це відходи, відходи російської терористичної діяльності.
02.10.2025 11:50 Відповісти
Бізнес на крові???

П.с. боюсь навіть думати як заробляють зараз всі ті фламіндічі та военкоми .....
02.10.2025 11:48 Відповісти
Новина для підняття "бойового духу"? Гадаю всім насрати, як і кого там вивозять
02.10.2025 11:53 Відповісти
Хвилює одне - що тіла цих муфлонів отруюють довкілля..вода отруйна..так що, все одно відходи збирати прийдеться..але рахунок виставити болотам треба.
02.10.2025 12:22 Відповісти
Оплата родичів за надані послуги від **********!! Совдепія як вона і була!! Ми вас туда не пасилалі….
******, оплатив оркам дорогу лише в один кінець!!
02.10.2025 11:54 Відповісти
Так от для чого потрібні м'ясні штурми ху...лостану, гроші на них заробляти. Правда не усі на це підуть, так і на ладу не вистачить
02.10.2025 12:29 Відповісти
 
 