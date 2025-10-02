РУС
667 6

В Харьковской области россияне вывозят трупы своих соратников только в случае высокого звания или когда за это платят родственники

Черный рынок по возврату тел российских захватчиков

Трупы ликвидированных в приграничье на севере Харьковской области оккупантов российское командование эвакуирует только в случае высокого воинского звания погибшего, или же когда за это платят родственники.

Об этом рассказал пресс-офицер 2-го корпуса "Хартия" Национальной гвардии Украины Владимир Дегтярев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть отдельный черный рынок по возвращению тел. Обычно никто никого не забирает. Если забирают, то это или командир довольно высокопоставленный, даже не роты, а выше. Или родственники заплатили кому-то из командования, чтобы получить тело обратно", - сказал он.

Сейчас в приграничье к северу от Харькова российские войска занимают позиции между селами Глубокое и Лукьянцы Липецкой громады. В основном это небольшие группы солдат, которые пересекают границу пешком.

Сделать это врагу не удается, поскольку в зоне ответственности 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Национальной гвардии Украины создана непроходимая для оккупантов kill-зона. "Дороги смерти" в ней буквально усеяны телами уничтоженных оккупантов.

Автор: 

армия РФ (20751) россия (97491) Национальная гвардия (2240) Харьковская область (1661)
То ясно, кому це російське сміття потрібне, воно навіть саме собі було непотрібне.
02.10.2025 11:48 Ответить
Невірно висловився, не сміття.. Це відходи, відходи російської терористичної діяльності.
02.10.2025 11:50 Ответить
Бізнес на крові???

П.с. боюсь навіть думати як заробляють зараз всі ті фламіндічі та военкоми .....
02.10.2025 11:48 Ответить
Новина для підняття "бойового духу"? Гадаю всім насрати, як і кого там вивозять
02.10.2025 11:53 Ответить
Хвилює одне - що тіла цих муфлонів отруюють довкілля..вода отруйна..так що, все одно відходи збирати прийдеться..але рахунок виставити болотам треба.
02.10.2025 12:22 Ответить
Оплата родичів за надані послуги від **********!! Совдепія як вона і була!! Ми вас туда не пасилалі….
******, оплатив оркам дорогу лише в один кінець!!
02.10.2025 11:54 Ответить
 
 