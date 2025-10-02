В Харьковской области россияне вывозят трупы своих соратников только в случае высокого звания или когда за это платят родственники

Трупы ликвидированных в приграничье на севере Харьковской области оккупантов российское командование эвакуирует только в случае высокого воинского звания погибшего, или же когда за это платят родственники.

Об этом рассказал пресс-офицер 2-го корпуса "Хартия" Национальной гвардии Украины Владимир Дегтярев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть отдельный черный рынок по возвращению тел. Обычно никто никого не забирает. Если забирают, то это или командир довольно высокопоставленный, даже не роты, а выше. Или родственники заплатили кому-то из командования, чтобы получить тело обратно", - сказал он.

Сейчас в приграничье к северу от Харькова российские войска занимают позиции между селами Глубокое и Лукьянцы Липецкой громады. В основном это небольшие группы солдат, которые пересекают границу пешком.

Сделать это врагу не удается, поскольку в зоне ответственности 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Национальной гвардии Украины создана непроходимая для оккупантов kill-зона. "Дороги смерти" в ней буквально усеяны телами уничтоженных оккупантов.

